Na Slovensku máme prvý importovaný prípad osýpok

Pacient je už z nemocnice doma

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Hospitalizáciu 25-ročného Taliana s podozrením na osýpky nahlásila Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Pacientovi nasadili adekvátnu terapiu.Talian študuje v rámci projektu na UPJŠ v Košiciach. Proti osýpkam očkovaný nebol. Ako ďalej informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas, epidemiológovia Regionálneho ÚVZ v Košiciach vykonali včas všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie vzniku epidémie a šírenia osýpok. .Osoby, s ktorými prišiel chorý do kontaktu, ešte v deň nahlásenia poslali k ošetrujúcemu lekárovi a ich zdravotný stav naďalej monitorujú. Neočkované osoby poslali k svojim praktickým lekárom na očkovanie proti osýpkam.

Odporúčajú očkovanie

Osýpky sa rýchlo šíria vzduchom

O výskyte ochorenia informovali príslušné klinické pracoviská UN L. Pasteura v Košiciach a požiadali o vykonanie kontroly zaočkovania zdravotníckych pracovníkov proti osýpkam. Takisto v deň nahlásenia prípadu zabezpečili odber krvi od chorého na sérologické vyšetrenie v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Košiciach s negatívnym výsledkom.„Úrad verejného zdravotníctva SR napriek negatívnemu výsledku laboratórneho vyšetrenia prvej vzorky séra úzko spolupracoval s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach a všetky príslušné protiepidemické opatrenia týkajúce sa pacienta aj osôb, ktoré s ním boli v kontakte, boli zabezpečené,“ uviedol hlavný hygienik.Vykonaný bol odber a vyšetrenie druhej vzorky séra s pozitívnym výsledkom. Následne odoslali vzorky biologického materiálu pre konfirmačné vyšetrenie do Národného referenčného centra pre morbilli, rubeolu a parotitídu na Úrade verejného zdravotníctva SR. Vyšetrenie s pozitívnym výsledkov skončili 21. apríla.„Pacient je po adekvátnej liečbe a v súčasnosti je už prepustený z ústavnej starostlivosti v dobrom zdravotnom stave do domácej liečby. Ochorenie malo ľahký priebeh bez komplikácii a pacient nie je v súčasnom období infekčný a nepredstavuje riziko šírenia ochorenia,“ informoval ďalej Mikas. Ako dodal, importovaný prípad osýpok ÚVZ nahlásili do Európskeho systému rýchleho varovania.Pre zachovanie priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte osýpok je podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie esenciálnou podmienkou dosiahnutie a udržanie vysokej zaočkovanosti proti osýpkam (95 % a viac) dvoma dávkami očkovacej látky.Po rokoch, keď zaočkovanosť detskej populácie v SR dosahovala úroveň 98 - 99 percent, v ostatných rokoch zaznamenali pokles zaočkovanosti v dôsledku odmietania povinného očkovania a antivakcinačných aktivít. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie proti osýpkam.„Opätovne odporúčame rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich zaočkovania,“ vyzýva Mikas a zdôraznil, že z dôvodu možného importu osýpok z okolitých krajín, kde zaznamenali osýpky, je na Slovensku v súčasnosti potrebná zvýšená ostražitosť zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov, aby mysleli aj na toto závažné prenosné ochorenie.„Úrad verejného zdravotníctva SR, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva venujú v súčasnosti zvýšenú pozornosť surveillance osýpok. Aj naďalej pozorne monitorujú epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok na Slovensku a v okolitých krajinách, a to v rámci Epidemiologického informačného systému prenosných ochorení SR, ako aj v rámci Európskeho systému rýchleho varovania,“ uviedol Mikas s tým, že verejnosť budú aj naďalej priebežne informovať o vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie vo výskyte osýpok na Slovensku aj v Európe.Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v súčasnosti v Slovenskej republike naďalej priaznivá.Posledné domáce ochorenie na Slovensku zaznamenali v roku 1998 a posledné importované prípady osýpok na Slovensku nahlásili v rokoch 2011 a 2012. Vzhľadom na nárast osýpok v poslednom období v krajinách Európy je import na naše územie možný z ktorejkoľvek krajiny, kde sa osýpky v súčasnosti vyskytujú.V prevencii platia všeobecné zásady osobnej hygieny a dôsledné vyhýbanie sa kontaktu s osobami chorými na akékoľvek prenosné ochorenie s respiračnými prejavmi a exantémom. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie., ,