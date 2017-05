Na Slovensku je toluénová epidémia, Ravasz chce obmedziť jeho predaj verejnosti

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Predaj toluénu bežným spotrebiteľom je na Slovensku zakázaný. Predajcom, ktorí napriek platnej legislatíve tak robia, hrozí pokuta od 1000 do 99 500 eur.



Na tlačovej besede strany Most-Híd na to upozornil splnomocnenec vlády pre rómske komunity a podpredseda strany Ábel Ravasz..



Jeho úrad sa na základe podnetu primátora mesta Fiľakovo Attilu Agócsa začal zaoberať témou závislosti mladých ľudí prevažne Rómov na toluéne, ktorý sa nazýva aj drogou chudobných.



Pripravili informačný leták



Ravasz uviedol, že cez terénnych pracovníkov monitorujú situáciu a potvrdil sa im problém v desiatkach obcí na Slovensku. Problém je predovšetkým v Prešovskom kraji. Konkrétne obce nechcel spresniť, ale situáciu nazval „toluénovou epidémiou“.



Ravasz zdôraznil, že v prvom kroku chcú zabezpečiť dodržiavanie zákona, pripravili preto informačný leták. Predajca nesmie podľa v súčasnosti platnej legislatívy predať toluén ani lepidlo či sprejovú farbu obsahujúcu toluén osobe, ktorá to nepotrebuje na prácu.



Táto skutočnosť sa preukazuje živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, zdôraznil Ravasz. Leták je k dispozícii na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. K dispozícii je aj v jednotlivých regionálnych kanceláriách, kde si ho starostovia či sociálni pracovníci môžu prísť vyzdvihnúť.



Na problém upozornil Agócs



Úrad splnomocnenca zároveň zriadil e-mailovú adresu toluen@minv.sk, kde môže verejnosť, ale aj odborníci zasielať podnety a poznatky k tejto problematike.



Viem, že takto nezastavíme drogovú závislosť, ale aj keď ide o drogu chudobných, neznamená to, že sa voči tomu nedá nič robiť a budeme sa nečinne prizerať na porušovanie legislatívy, dodal splnomocnenec.



Primátor Fiľakova Attila Agócs, ktorý na problém splnomocnenca upozornil, na tlačovej besede uviedol, že nejde o nový problém, ale v ich meste začal byť koncom roka vypuklý. Skupiny mladých sfetovaných ľudí sa začali pohybovať po meste.



Zaregistrovali aj akési rozlievanie toluénu od jednej osoby viacerým mladistvým, čo riešia aj s políciou. Vyburcovalo nás to, nemôžeme sa už na to dívať, aby pár ľudí narúšalo spolužitie minority a majority v našom meste, uviedol ďalej primátor. Zdôraznil, že s problémom bojujú aj sociálnou prácou v teréne.



