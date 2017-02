Na Slovensku chýba 12 tisíc sestier, tvrdí komora

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú....

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostatu a tvrdia, že v súčasnosti na Slovensku chýba len dvetisíc sestier.



Vyhlásila to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Prezidentka komory Iveta Lazorová v piatok na tlačovej konferencii konštatovala, že na Slovensku stále chýba 12 tisíc sestier a číslo dvetisíc je len zbožným želaním koaličných politikov..



"Dovolím si pripomenúť obom pánom, že OECD je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Táto organizácia pre svoje štatistiky používa podklady, ktorá má z oficiálnych zdrojov jednotlivých štátov," vysvetlila Lazorová.



Sestra sa stará aj o 30 pacientov



Prezidentka nerozumie tomu, ako môže niekto tvrdiť to, že v slovenskom zdravotníctve chýba len dvetisíc sestier, keď v nemocniciach sú stále také oddelenia, kde sa sestra musí starať aj o 30 pacientov. "Veď to je každému jasné, že sa jedna osoba nemá šancu postarať o 30 ľudí, keď doma máme problém sa postarať o jedného blízkeho človeka s bežnou chrípkou, a nie ešte o vážne pooperačné stavy v nemocniciach," dodala Lazorová.



Člen Rady a Prezídia SK SaPA Milan Laurinc vyzýva ministra zdravotníctva, aby vysvetlil verejnosti, kde za dva týždne zohnal približne štyritisíc sestier, keďže ešte začiatkom januára tohto roka na tlačovej konferencii tvrdil, že v systéme zdravotníctva chýba približne šesťtisíc sestier. Minulý rok v auguste na pracovnom rokovaní na ministerstve zástupcom komory sestier odovzdal materiál, kde sa uvádza, že v systéme chýba 7 315 sestier.



Kde zohnal minister tisíce sestier?



"Je naozaj veľmi zvláštne, že minister zdravotníctva na jednej tlačovej konferencii tvrdí, že sa sestry nedajú kúpiť a teraz sa tvári, že sa sestry našli ako podpultový tovar. Kde zohnal tie tisíce sestier? Stiahol ich zo zahraničia, alebo má čarovnú paličku?" pýta sa Laurinc.



Členka Rady a Prezídia SK SaPA Zuzana Haladová je presvedčená, že zvýšenie kompetencií zdravotníckym asistentom nám nenaleje do systému tisícky sestier, pretože zdravotnícky asistent nie je sestra. Podľa členky Rady SK SaPA Barbory Kapitánovej sa vážna situácia nielenže nevyrieši nahrádzaním sestier zdravotníckymi asistentmi, naopak, vyhrotí personálnu krízu v zdravotníctve.