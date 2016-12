Na Slovensko môžu prísť investície za skoro dve miliardy eur

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - O Slovensko sa stále zaujímajú zahraniční investori. Ministerstvo hospodárstva má v súčasnosti rozpracovaných 66 investičných projektov. Vďaka nim by sa mohlo na Slovensku preinvestovať 1,8 miliárd eur.



"Hovoríme tu o vytvorení 24 tisíc nových pracovných miest. Samozrejme, očakávame, že všetkých 66 projektov sa nám nemusí podariť dotiahnuť, lebo jednak asi nebudeme vedieť vyjsť v ústrety všetkým, čo sa týka investičných stimulov, a jednak investori sa rozhodnú pre inú krajinu," povedal v rozhovore pre agentúru SITA minister hospodárstva Peter Žiga.



Podľa ministra z hľadiska konkurencieschopnosti je na tom Slovensko veľmi dobre. "Zásadné súboje o investície s okolitými krajinami vyhrávame. A nie je to len o výške platov. Je to o celkovom vnímaní Slovenska zo strany investorov," dodal Žiga.



Ako minister zdôraznil, veľkým vyznamenaním pre krajinu je, že zhruba 50 % zo všetkých nových investičných projektov sú projekty už u nás etablovaných investorov, ktorí plánujú svoju výrobu na Slovensku rozšíriť. "Sú dokonca zahraniční investori, ktorí odišli zo Slovenska niekde inde, a po rokoch sa vrátili, lebo zistili, že máme lepších a šikovnejších ľudí," konštatoval Žiga.



Nových investorov minister hospodárstva zatiaľ nechcel konkretizovať. "Prezrádzať mená nových investorov vopred môže rokovania zásadne skomplikovať, čo určite nechceme," uzavrel Žiga.