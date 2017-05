Na Pražskom hrade sa odohralo poriadne faux pas. Zeman sa lúčil so Sobotkom, ten demisiu ešte nepodal



PRAHA 4. mája (Webnoviny.sk) - Poriadne faux pas sa vo štvrtok popoludní odohralo na Pražskom hrade, kam zavítal premiér Bohuslav Sobotka, ktorý však neprišiel ešte formálne podať avizovanú demisiu, ale prediskutovať s prezidentom Milošom Zemanom aktuálnu vnútropolitickú situáciu a oboznámiť hostiteľa s postojom ČSSD k jej riešeniu.



Zeman totiž nechal pripraviť sieň, ako by predseda vlády podával demisiu, Sobotkovi poďakoval za prácu, ktorú vykonal v čele vlády a požiadal ho, aby vláda až do vymenovania novej plnila ďalej svoje úlohy. Informovali o tom české elektronické médiá a internetové servery..





Najvyšší český predstaviteľ Sobotkovi povedal, že očakával demisiu, a vytkol mu, že spôsobil vládnu krízu. Podľa názoru predsedu vlády však krízu spôsobil vicepremiér, minister financií Andrej Babiš, ktorý nevysvetlil okolnosti okolo svojho podnikania a majetku. "Nečakal som, že Miloš Zeman pripraví na Pražskom hrade takýto ceremoniál," poznamenal Sobotka a dodal: "Bohužiaľ, taká je česká politika".



Zaorálek alebo Chovanec



Novým českým premiérom, nástupcom Sobotku na čele vládneho kabinetu, by sa mohol stať šéf diplomacie Lubomír Zaorálek alebo minister vnútra Milan Chovanec, ak by prezident Zeman umožnil zostaviť novú vládu ČSSD.





O tejto predstave Bohuslava Sobotku hovoril pred novinármi v Prahe minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek, ktorého v uplynulých dňoch označil za vhodného potenciálneho kandidáta na post premiéra aj líder koaličného hnutia ANO Andrej Babiš. Práve on mal, naopak, značné výhrady, k prípadnému pôsobeniu šéfa rezortu vnútra Milana Chovanca na čele vládneho kabinetu.



Kandidát ešte stanovený nie je



Zaorálek však upozornil, že vedenie ČSSD zatiaľ žiadneho kandidáta na post premiéra neurčilo. Minister, ktorý bude už na budúci týždeň sprevádzať prezidenta Miloša Zemana na oficiálnej návšteve Číny, pripustil, že by s hlavou štátu mohol hovoriť o vládnej kríze aj počas tejto cesty.



Osobne by ho však prekvapilo, ak by sa demisia týkala iba premiéra, ako to vyplýva z niektorých právnych analýz. Poznamenal však, že nie je právnikom, preto sa k veci podrobnejšie nevyjadrí.



, ,