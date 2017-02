Na Okolo Abú Zabí aj Slováci Baška a Juraj Sagan

Tretí ročník cyklistických pretekov Okolo Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch bude aj so slovenskou účasťou. Štvoretapové podujatie,....

ABÚ ZABÍ 21. februára (WebNoviny.sk) - Tretí ročník cyklistických pretekov Okolo Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch bude aj so slovenskou účasťou. Štvoretapové podujatie, ktoré sa začne vo štvrtok 23. februára a potrvá do nedele 26. februára, absolvujú vo farbách tímu Bora-Hansgrohe aj Erik Baška a Juraj Sagan.



Vyplýva to z prehľadu súpisiek jednotlivých tímov, ktorý zverejnili organizátori. Nemecký tím Bora-Hansgrohe na pretekoch povedie Poliak Rafal Majka, dvojnásobný majster sveta Peter Sagan chýba, pripravuje sa na jarnú sezónu klasík v Európe..



Preteky Okolo Abú Zabí patria do prestížneho seriálu UCI World Tour a tomu zodpovedá aj účasť. Lídrami svojich tímov budú aj niekoľkonásobní víťazi pretekov Grand Tour Španiel Alberto Contador (Trek Segafredo), Talian Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) a Kolumbijčan Nairo Quintana (Movistar), nebudú chýbať šprintérske esá Brit Mark Cavendish (Dimension Data), Nemec Marcel Kittel (Quick-Step Floors) či jeho krajan André Greipel (Lotto Soudal).



Tím Astana povedie obhajca celkového triumfu spred roka Estónec Tanel Kangert, BMC Racing Američan Tejay van Garderen. O víťazovi pretekov zrejme rozhodne sobotňajšia 3. etapa z Hozza Bin Zayed Stadium v Al Aíne na vrchol Jebel Hafeetu (186 km) so záverečným stúpaním do výšky 1025 m.