Na MS v hokeji hráčov do 18 rokov na Slovensku v piatok zvíťazili favoriti

Piatkové stretnutia na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku priniesli víťazstvá favoritov. V popradskej....

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 14. apríla (WebNoviny.sk) - Piatkové stretnutia na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku priniesli víťazstvá favoritov. V popradskej A-skupine hráči Švajčiarska zdolali Lotyšov 4:0 a minimálne do soboty sa dostali na čelo tabuľky. Dva góly víťazov zaznamenal útočník Nando Eggenberger.





V B-skupine v Spišskej Novej Vsi držali Bielorusi krok s Čechmi len do polovice duelu, keď prehrávali 1:2. Potom už vedenie českého výberu narastalo a zverenci trénera Václava Varaďu vyhrávali už 7:2. Napokon triumfovali 7:4, keď bieloruská osemnástka v závere skorigovala náskok súpera dvoma gólmi. .



MS v hokeji hráčov do 18 rokov:



A-skupina (Poprad):







3. a 44. Eggenberger, 14. Kurashev, 28. Sigrist



4:5 na 2 min, 1:0, 0:0, Kulev (Rus.), Piragič (Chor.) - Ondráček (ČT), Yletyinen (Švéd.), 1210 divákov







1. Švajčiarsko 1 1 0 0 0 4:0 3



2. Kanada 1 1 0 0 0 4:1 3



3. Fínsko 1 1 0 0 0 5:4 3



4. Slovensko 1 0 0 0 1 4:5 0



5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0



B-skupina (Spišská Nová Ves):







3. a 6. Hladoník, 31. Kondelík, 31. Zadina, 34. M. Kaut, 35. Kern, 51. Chytil - 20. a 59. Martynov (druhý z tr. strieľania), 37. Kot, 60. Baltruk



9:10 na 2 min, navyše: Dvořák 10 min za narazenie zozadu - Martynov 10 min za nešp. správanie, 2:0, 1:1, Heikkinen (Fín.), Nikolic (Rak.) - Harrington (Kan.), Park (Kór. rep.), 2231 divákov







1. USA 1 1 0 0 0 7:0 3



2. Česko 1 1 0 0 0 7:4 3



3. Rusko 1 1 0 0 0 3:1 3



4. Švédsko 1 0 0 0 1 1:3 0



5. Bielorusko 2 0 0 0 2 4:14 0