Na ĽSNS neostane nitka suchá, Danko rieši nenávistné výroky

Táto koalícia má jasný postoj k obetiam holokaustu, k prejavom xenofóbie, rasizmu a iným prejavom intolerancie. Povedal to na tlačovej....

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Táto koalícia má jasný postoj k obetiam holokaustu, k prejavom xenofóbie, rasizmu a iným prejavom intolerancie.



Povedal to na tlačovej konferencii vládnej koalície v NR SR predseda SNS a parlamentu Andrej Danko v súvislosti s reakciou poslanca NR SR za ĽSNS Stanislava Mizíka, ktorý 10. januára na sociálnej sieti kritizoval udelenie vyznamenaní prezidentom Andrejom Kiskom Židom. "Budeme sa tým vážne zaoberať. V rámci toho, čo nám zákon dovoľuje, nezostane nitka suchá na ĽSNS," uviedol Danko.



Mizíkovi vadí ocenenie pre Žida



"Udeľovanie štátnych vyznamenaní Kiskom otočilo zdravý rozum hore nohami. Z histórie vieme, že slovenskí velikáni Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža, Svetozár Hurban Vajanský mali negatívny vzťah ku Židom kvôli ožobračovaniu slovenského národa, úžerníctvu a tiež aj kvôli náboženským otázkam," začal Mizík svoj prejav na internete. "Občan Kiska, toho času zhodou nešťastných okolností prezident SR, odovzdal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Ivanovi Kamencovi, členovi KSČ, kandidátovi tajnej spolupráce vo zväzkoch ŠTB, marxistovi, ktorý sám v rozhovore priznal, že je Žid," uviedol Mizík.



Podľa neho vyznamenanie dostala aj Eva Mosnáková, Židovka a Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda, kde sa podľa poslanca "propaguje islamizmus, homosexualita" a vraj sa tam "zbiehajú huliči trávy a iných drog". Kiska podľa poslanca vyznamenal tiež českého režiséra židovského pôvodu Juraj Herza a Michala Kocába, ktorý podľa neho ochraňuje cigánov, moslimov. Pribinov kríž dostala podľa neho Daniela Šilanová, "fanatička do cigánskych zvykov".



Má sa ospravedlniť za nedávne výroky



Mizíka počas poslednej schôdze parlamentu riešil parlamentný mandátový a imunitný výbor za jeho nevhodné výroky v pléne národnej rady. Výbor NR SR rozhodol, že na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 31. januára, sa má v pléne ospravedlniť. Ak tak neurobí, výbor bude rozhodovať o ďalšom postihnutí poslanca. Hrozí mu aj pokuta tisíc eur.



Predseda Mosta-Híd Béla Bugár pripomenul, že práve súčasná vládna koalícia prijala zákon, podľa ktorého jedine súd bude riešiť extrémizmus. "Budeme hľadať spôsoby, ako bojovať proti "verbálnym zločinom na internete"," dodal. "



Odsudzujeme prejavy extrémizmu, ale proti tomu aj bojujeme. Myslím, že keby to bolo u nás tvrdšie, takí ľudia ako pán Mizík by dostali to, čo si zaslúžia," uzavrel.