NECHAJTE OŽIVIŤ KUCHYŇU



Bratislava, 20.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Jar prichádza do života každého z nás v rôznych podobách. Túžime po dobrej zmene. Prejavuje sa to v našom každodennom živote, v práci aj doma. Aj miesta, v ktorých trávime veľa času potrebujú zmenu.



V našich domácnostiach je to najmä kuchyňa, kde pripravujeme denne rôzne jedlá a pokrmy. Aj tu si môžeme dopriať pozitívnu zmenu v podobe novej kuchynskej linky, vyrobenej z odolného a kvalitného technického kameňa. Takú prináša spoločnosť Technistone a novou kolekciou Noble len potvrdzuje svoju kvalitu. Nové Eco farby zároveň potešia každého, kto túži zároveň aj po príjemnom a farebnom vzhľade. Nebojme sa teda zmeny. Novými farbami a perfektnou kuchynskou linkou si môžeme vylepšiť jarný štart. .



Dovoľme jari zavítať aj do kuchyne



Pre každú kuchyňu je jar zaťažkávacie obdobie. Spolu s novou energiou, ktorú jar prináša, dostaneme chuť na mnohé zmeny nielen v živote. Jednou z nich môže byť podniknúť niečo aj v kuchyni. Skúšame nové recepty, snažíme sa variť o čosi zdravšie ako v zime, prichádzajú nové vitamíny, čerstvá zelenina a ovocie. Všetko je treba očistiť, nakrájať a uvariť. Toto všetko so sebou prináša aj nápor na kuchynskú linku, ktorá musí byť odolná a funkčná. Vo veľkých rodinách sa do prípravy jedál zapájajú aj deti. Chcú krájať, šúpať, strúhať a mrviť. Pre nich nie sú podstatné dosky ani taniere. Všetko chcú robiť ako mama ale hneď a zaraz. Je obrovským uľahčením pre každú gazdinku dovoliť dieťaťu ale aj sebe upravovať suroviny priamo na kuchynskej linke. Nie každá kuchynská linka je tak odolná ako práve tá, ktorá je vyrobená z technického kameňa.



Technický kameň vydrží a zároveň poteší



Technický kameň je v súčasnej kuchyni obrovským bonusom. Spoločnosť Technistone prináša prostredníctvom tohto kameňa pomocníka, ktorý je odolný, ľahko udržateľný a zároveň poteší krásnymi farbami a možnosťami. Má nízku pórovitosť, čo v praxi znamená, že tekutiny doň len veľmi ťažko nasiaknu, a všetky nečistoty sa dajú veľmi ľahko a účinne zotrieť pomocou jednoduchej vlhkej handričky. Nie je ho potrebné dlho drhnúť a vymýšľať rôzne spôsoby čistenia po náročnej práci v kuchyni. Technický kameň Technistone je tvorený dôsledne vybranými prírodnými surovinami a vytvrdený kvalitnou polyesterovou živicou.



V kuchyni chce každý nie len dobre a pohodlne navariť, ale sa aj dobre a príjemne cítiť. Preto Technistone prichádza aj s novými Eco farbami, ktoré osviežia kuchyňu. Určite si z nich vyberie každá gazdinka, ktorá má zmysel pre krásu a harmóniu v každom kúte svojho domu.



Technický kameň Technistone navyše vyniká zdravotnou nezávadnosťou a v neposlednom rade dbá i o ochranu životného prostredia. Od roku 2014 je členom organizácie USGBC, ktorá združuje spoločnosti usilujúce o udržateľný rozvoj. Je zapojený do medzinárodného programu LEED, a vďaka výrobe materiálu s obsahom recyklovaných zložiek je vhodný k výstavbe „zelených“ budov.