NATO už nepočíta so slovensko-poľským Expertným centrom kontrašpionáže

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Velenie NATO už prestalo so slovensko-poľským Expertným centrom kontrašpionáže v Poľsku počítať, lebo neverí poľskej vláde, . Projekt, ktorý mohol byť pýchou slovenskej aj poľskej armády, neprestal byť kombináciou dezinformácií, amatérskych prešľapov a symbolom ničenia ľudských osudov.



Iniciatívu zatiaľ preberajú iní – vo Fínsku už napríklad vzniká konkurenčný projekt, informuje denník. Centrum so sídlom v Poľsku malo vychovávať špecialistov na boj s novým typom hrozieb z východu, malo pracovať pre celú Alianciu a na začiatku sa do projektu rýchlo zapojilo osem krajín vrátane Česka, Nemecka či Francúzska.





Územie pre výcvik v teréne malo byť na Lešti. Slovenský armádny diplomat, ktorý nechce byť menovaný, uviedol pre Denník N, že „slovenská investícia, keď sme do centra investovali relatívne veľa peňazí, úsilia a našich najlepších špecialistov, môže vyjsť nazmar“.



Súčasný postoj slovenského ministerstva obrany voči situácii v centre je nejasný. Podľa znalcov, ktorí nechcú byť menovaní, sa zdá, že slovenská strana po prvých protestoch nášho ministra voči postupu poľskej vlády potichu cúva a zmieruje sa so stavom vecí.





Denník píše, že na neformálnom stretnutí minulý rok na jeseň zamestnanec slovenského rezortu priznal, že sú si vedomí možnosti, že Poľsko ukončí fungovanie centra pod nejakou zámienkou, alebo sa takúto zámienku dokonca pokúsi vytvoriť.



Nedôvera voči poľským partnerom zo strany slovenského spravodajstva aj ostatných spojencov je zjavne veľmi veľká. Ale platí to aj opačne: paranoidný poľský minister obrany Antoni Macierewicz a jeho ľudia považujú Slovensko za pochybného partnera, za „trójskeho koňa Putina“.



Za lojalitu voči Duszovi zaplatila aj Magdalena



Denník N v článku pripomína, že po nástupe novej poľskej vlády bývalý riaditeľ centra, vysoký dôstojník poľskej kontrašpionáže Krzysztof Dusza, bránil centrum pred čistkami a vysielal varovné signály do Bratislavy aj spojencom. Za to teraz čelí šikane.



Za lojalitu voči bývalému šéfovi, plukovníkovi Duszovi, zaplatila aj majorka Magdalena (priezvisko s ohľadom na charakter jej práce denník nezverejnil) degradáciou a šikanovaním aj po odchode zo služby. Ďalší dôstojník kontrašpionáže údajne pre mobbing spáchal samovraždu.



V decembri 2015 o polnoci nechala poľská vláda centrum násilne obsadiť – bez vedomia Slovákov. Doteraz nie je jasné, čo vlastne touto akciou sledovala. Personálne zmeny mohli dohodnúť so slovenskými partnermi pokojnou cestou.



Na čelo centra dosadili najprv priateľa ministra obrany Mariusza Maraska, ktorý mal nulové skúsenosti, predtým pôsobil ako učiteľ histórie na súkromnej škole na vidieku, po anglicky nevedel a na stretnutiach so zahraničnými kolegami, kde sa preberali chúlostivé informácie, komunikoval výlučne cez tlmočníčku.



Teraz má centrum nového riaditeľa, je ním Robert Bala, ktorý síce aspoň vie po anglicky, no takisto nemá operačné skúsenosti, píše denník.