NATO nie je prežitok, vyhlásil prezident Trump a adresoval výzvu spojencom

WASHINGTON 13. apríla (WebNoviny.sk) - Donald Trump vyzval spojencov v NATO, aby si splnili záväzky a začali investovať viac do obrany. Americký prezident Donald Trump po rokovaní s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensom Stoltenbergom povedal, že NATO nie je prežitok.



Trumpova výzva spojencom .



Naša spoločná bezpečnosť je vždy to najdôležitejšie, uviedol Trump poukazujúc na dlhú minulosť aliancie, ktorú ešte ako prezidenský kandidát označil za neužitočný prežitok, keď spochybnil záväzok Spojených štátov k európskym spojencom.









Trump povedal, že sa rozhodol pre spojencov v NATO a bude s nimi pracovať na riešení budúcich výziev vrátane migrácie a terorizmu. Podľa jeho slov by aliancia mala pomôcť v Sýrii. Trump súčasne vyzval spojencov v NATO, aby si splnili záväzky a začali investovať viac do obrany.



Výdavky na obranu vzrástli



Stoltenberg za túto výzvu Trumpovi poďakoval. A povedal, že všetci členovia NATO vidia dopady Trumpovho rozhodného postoja v tejto záležitosti. Spravodlivé rozdelenie záťaže je podľa jeho slov jeho čelnou prioritou odkedy sa ujal funkcie na čele aliancie.



Šéf NATO upozornil, že po prvý raz po mnohých rokoch došlo vlani k 3,8-percentnému zvýšeniu výdavkou na obranu v členských krajinách, čo predstavovalo 10 miliárd dolárov. Zvrátil sa tak dlhoročný trend klesajúcich výdavkov na obranu. "Pracujeme na udržaní tohto trendu," zdôraznil na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom.