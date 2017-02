NATO je stále inštitúciou studenej vojny, tvrdí Lavrov

MNÍCHOV 18. februára (WebNoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov kritizoval v sobotu vo svojom krátkom vystúpení na bezpečnostnej konferencii v Mníchove Severoatlantickú alianciu (NATO).



NATO je podľa neho "aj naďalej inštitúciou studenej vojny, a to tak v myslení, ako aj v srdci". Šéf ruskej diplomacie si myslí, že "elitný klub štátov" nemôže v dlhodobom horizonte vládnuť svetu. Príčinu bezprecedentného nárastu napätia v Európe za ostatných 30 rokov vidí Lavrov v rozšírení NATO na východ..



"Súdiac podľa niektorých vyjadrení na konferencii v Mníchove sa studená vojna ešte neskončila," uviedol minister. Svetový poriadok po skončení studenej vojny podľa neho zlyhal a teraz musí prísť "postzápadný" svetový poriadok, v ktorom bude každá krajina vymedzená svojou suverenitou.



Vyslovil sa za pragmatický vzťah s USA



Lavrov sa ďalej vyslovil za "pragmatický vzťah" medzi USA a Ruskom charakterizovaný vzájomným rešpektom spoločnou zodpovednosťou za globálnu stabilitu. "Je v našom spoločnom záujme posilniť americko-ruské vzťahy. My sme na to pripravení, ak sú pripravené aj Spojené štáty," povedal Lavrov. Veci môže dať podľa Lavrova do poriadku iba dialóg. "Milióny sovietskych občanov položili svoje životy za slobodu Európy," konštatoval s tým, že tento odkaz musí ožiť aj v súčasnosti.



Konflikt na východe Ukrajiny označil Lavrov za vnútornú záležitosť tejto krajiny. "Rusko nechce konflikt s nikým, ale chceme dialóg v prospech všetkých," vyhlásil. Prímerie v Donbase porušujú obe strany, rovnako aj dohodu o odsune ťažkých zbraní zo styčnej línie. Pokoj zbraní môže fungovať len vtedy, keď všetky médiá sprostredkujú rovnaký obraz o tamojšej situácii. Západné médiá podľa neho nedostatočne informujú o ničení civilných objektov v dôsledku bombardovania oboma stranami. Bez povšimnutia zostáva i mnoho incidentov v prvej línii.



Za najlepšie fórum považuje Radu NATO-Rusko



Za najlepšie fórum pre zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a alianciou považuje Lavrov Radu NATO-Rusko, ktorá však zasadá veľmi zriedka. Vyjadril poľutovanie nad slovami generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, že aliancia ešte nie je pripravená na prehĺbenie spolupráce. Podľa neho to má zlý dopad na diplomaciu. "To je smutné, pretože potom sa nedá zlepšiť bezpečnosť," konštatoval Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie sa posťažoval, že keď americkí demokrati obvinili nového prezidenta USA Donalda Trumpa, že voľby neboli férové, každý sa ho pýtal na fakty. "Ale keď obviňujú nás, na fakty sa nik nepýta," povedal Lavrov. Pripomenul, že Rusko bolo prvou krajinou, ktorá odštartovala v OSN iniciatívu za kybernetickú bezpečnosť, keďže západné štáty sa tomuto problému dlho vyhýbali.



V tejto súvislosti Lavrov povedal, že "nevidel žiadne fakty" dokazujúce, že ruskí hackeri ovplyvnili výsledok volieb v Spojených štátoch alebo iných krajinách. Takisto nechce, aby sa občania Ruska zapájali do počítačovej kriminality.