Myš spôsobila štvorhodinové meškanie letu z Londýna do San Francisca

SAN FRANCISCO 2. marca (WebNoviny.sk) - Malá myš sa v stredu prešmykla cez všetky bezpečnostné opatrenia do lietadla a spôsobila veľké, až štvorhodinové meškanie letu spoločnosti British Airways z Londýna do San Francisca.



Pasažieri v lietadle už boli pripútaní bezpečnostnými pásmi a pripravení na odlet, keď im posádka oznámila, že pre spozorovanú myš nemôžu odštartovať..



Posádka zažartovala, že myš nemôže vojsť do vzdušného priestoru Spojených štátov bez pasu, a vyhlásila, že teraz je potrebné iné lietadlo. To znamenalo štvorhodinové zdržanie.



Členovia posádky po pristátí na letisku v americkom San Franciscu pre televíziu KGO-TV uviedli, že napriek zdržaniu bola väčšina pasažierov rada, že cestuje v stroji bez myši - najmä pri pomyslení, že budú počas letu jesť.



Spoločnosť British Airways sa ospravedlnila a dodala, že ju tešilo, že na palube lietadla sa už po vzlietnutí nachádzali iba dvojnohí pasažieri.