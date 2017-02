Muž uviazol v kabíne bagra, ktorý sa zosunul do jazierka

Istý Daniel Miller z austrálskeho mestečka Charlotte Bay strávil niekoľko hodín uviaznutý v kabíne minibagra, ktorý sa zosunul do jazierka,....

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Istý Daniel Miller z austrálskeho mestečka Charlotte Bay strávil niekoľko hodín uviaznutý v kabíne minibagra, ktorý sa zosunul do jazierka, pričom 45-ročný muž musel prehnúť chrbát, aby mal nos nad hladinou. Miller pracoval v utorok s minibagrom na svojom odľahlom pozemku, keď sa okraj jazierka pod hmotnosťou stroja zosunul a trojtonový bager sa prevrátil do bahnitej vody.



Miller zostal uviaznutý v kabíne, a aby sa neutopil, musel zaujať jogínsku polohu. "Nemohol som sa z kabíny vyslobodiť, a tak som musel použiť ruky, aby som udržal hlavu nad hladinou. Myslím, že je to poloha kobry. Nie som jogín, ale myslím, že môžem povedať, že joga mi zachránila život. A tiež vôľa žiť," uviedol Miller, ktorého nakoniec začul sused z 500 metrov vzdialeného pozemku. Ten zavolal hasičov, ktorí najprv z jazierka odčerpali časť vody a potom uviaznutého muža vytiahli von. .



Podľa záchranárov strávil Miller v jazierku dve hodiny, jeho manželka Saimaa však neskôr na sociálnej sieti Facebook napísala, že to bolo až päť hodín. Mierne podchladeného muža po vyslobodení previezli vrtuľníkom do nemocnice v neďalekom Newcastli, kde ho ošetrili.



Informácie pochádzajú z webstránok www.9news.com.au, www.dailytelegraph.com.au a www.bbc.com.