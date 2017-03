Muž sa pošmykol v traverze pod vrcholom Bradavice, potreboval pomoc záchranárov

POPRAD 9. marca (WebNoviny.sk) – Pomoc horských záchranárov potreboval v stredu 8. marca 64-ročný český turista pod vrcholom Bradavice pod Rohatou vežou (2200 m.n.m.) vo Vysokých Tatrách. Počas výstupu s horským vodcom sa nešťastne pošmykol v traverze.



Ako vo štvrtok informovala Horská záchranná služba (HZS), napriek pohotovej reakcii vodcu, ktorý zachytil jeho pád, si turista spôsobil úraz hornej končatiny, hrudníka a krčnej chrbtice. Po záchrannej akcii bol vo večerných hodinách v Tatranskej Polianke odovzdaný posádke Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)..



Do terénu odišlo v stredu na pomoc českému turistovi osem záchranárov HZS. „Štyria z nich po ošetrení a zafixovaní pacienta vykonali 500 metrov dlhý technický spust za pomoci lanovej techniky a nosidiel UT 2000. Pacienta následne transportovali Velickou dolinou k Večnému dažďu, kde bol vykonaný ďalší, stometrový spust,“ opísali priebeh akcie záchranári.



Pacienta záchranári zniesli k Sliezskemu domu. „Tu ho preložili do vozných saní a za pomoci snežného skútra dopravili po Velický most, odkiaľ pokračovali terénnym vozidlom HZS do Tatranskej Polianky,“ uviedli záchranári, ktorí pacienta následne odovzdali posádke RZP.