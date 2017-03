Muž prenikol do areálu Bieleho domu, agenti ho zadržali po 17 minútach

WASHINGTON 18. marca (WebNoviny.sk) - Muž, ktorému sa minulý týždeň podarilo preniknúť do areálu Bieleho domu, preliezol až cez tri ploty. Oznámila to Tajná služba Spojených štátov (USSS), ktorá chráni amerického prezidenta a jeho rodinu.



Prijali opatrenia .



Jeden z plotov bol pritom vysoký až 2,4 metra. Agentom trvalo takmer 17 minút, kým votrelca chytili. Ten sa dostal až k Južnému stĺporadiu Bieleho domu, kde lomcoval kľučkou na zamknutých dverách.









USSS vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že je v súvislosti s vlámaním "veľmi sklamaná a nahnevaná" a že okamžite prijala kroky na to, aby sa takýmto zlyhaniam v budúcnosti vyhla.



Votrelcom bol muž z kalifornie



Muža identifikovali ako 26-ročného Jonathana Trana pochádzajúceho z amerického štátu Kalifornia. Pri sebe mal dva obranné spreje na báze aerosólu, americký pas, počítač, jednu z Trumpových kníh a tiež list, ktorý prezidentovi napísal.



Po tom, ako prenikol do areálu Bieleho domu, sa spustili viaceré alarmy, niektoré snímače pohybu však votrelca nezaznamenali.



Agentom USSS pri svojom zadržaní povedal, že je Trumpovým priateľom a že má s ním dohodnuté stretnutie. Za neoprávnené vniknutie do areálu Bieleho domu mu hrozí až desaťročné väzenie, priblížila spravodajská stanica BBC.



