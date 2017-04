Muž chcel uplácať rektora vojenskej akadémie, polícia odhalila korupciu aj v poisťovníctve

Zo zločinu nepriamej korupcie obvinil policajný vyšetrovateľ zástupcu právnickej osoby Arpáda C. Ako na brífingu informoval prezident Policajného....

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Zo zločinu nepriamej korupcie obvinil policajný vyšetrovateľ zástupcu právnickej osoby Arpáda C.



Ako na brífingu informoval prezident Policajného zboru Tibor Gašpar, obvinený vo februári odovzdal rektorovi Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v jeho kancelárii tašku, ktorá obsahovala fľašu whisky, cukrovinky a hotovosť 5 000 eur..



Podľa Gašpara bolo cieľom úplatku "zabezpečiť pozitívny prístup rektora pri uzatváraní obchodných vzťahov". Rektor však spolupracoval s políciou. Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest až na dva roky.



Polícia podľa Gašpara odhalila korupciu aj v oblasti poisťovníctva. V decembri minulého roka podľa neho Alois V. žiadal od Ľubomíra B. 10 000 eur za to, že mu zabezpečí antidatovanú poistnú zmluvu. Z nej by Ľubomírovi B. vyplatili škodu, ktorá vznika na jeho aute pri dopravnej nehode. V tomto prípade obvinila polícia obe osoby.