Mráz ohrozuje aj utečencov, na Jadrane a Dunaji je ľad

V dôsledku mrazu sa na Jadranskom mori a Dunaji objavil ľad a mnohé menšie rieky, jazerá a rybníky zamrzli. Čiernohorský prístav Bar v južnej....

BELEHRAD 8. januára (WebNoviny.sk) - V dôsledku mrazu sa na Jadranskom mori a Dunaji objavil ľad a mnohé menšie rieky, jazerá a rybníky zamrzli. Čiernohorský prístav Bar v južnej časti Jadranského mora v sobotu pre nepriaznivé počasie uzavreli a v susednom Chorvátsku prerušili na niekoľko dní námornú dopravu.



Niekoľko tisíc migrantov v Srbsku súhlasilo s umiestnením v azylových centrách krajiny, ale stovky túto ponuku odmietli a hľadajú možnosti, ako pokračovať v ceste do západnej Európy.



V opustenom colnom sklade pri autobusovej stanici v Belehrade zostalo napriek mrazu niekoľko stoviek migrantov prevažne z Afganistanu a Pakistanu, ktorým humanitárni pracovníci porozdávali vyhrievače, pokrývky, teplé oblečenie a jedlo v snahe udržať ich v teple.



"Niekoľko najbližších dní bude kritických a zdravotný stav týchto ľudí sa celkom isto zhoršuje," povedal vedúci misie Lekárov bez hraníc (MSD) v Srbsku Stephane Moissaing.



V niekoľkých okresoch na juhu a juhozápade Srbska vyhlásili núdzový stav. Prístup do desiatok dedín na náhornej planine Pešter znemožnil sneh, asi 100 ľudí museli záchranári evakuovať. Úrady uviedli, že zamrzlo 70 kilometrov vodovodného potrubia.



V susednom Bulharsku podľa polície zomreli v horách pri hraniciach s Tureckom dvaja muži z Iraku a jedna Somálčanka na podchladenie, keď sa pokúšali pokračovať v ceste do Európy. Početné dediny na severe Bulharska zostali v dôsledku mrazu bez dodávok elektriny aj vody. Výpadky elektriny hlásili viaceré oblasti Bulharska.



Poľadovica na cestách v severnom a západnom Nemecku spôsobila nesčítane dopravných nehôd, pri ktorých sa zranilo množstvo ľudí. Požiarnici v Hamburgu dnes uviedli, že počas tohto víkendu zasahovali u 415 dopravných nehôd zavinených počasím. Neďaleko Hannoveru zomrel pri dopravnej nehode vodič auta, ktoré po šmyku narazilo do stromu. Úrady vyzvali ľudí, aby nevychádzali, ak nemusia.