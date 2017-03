Mourinha mrzí, ako zaobchádzal so Schweinsteigerom. Verejne ho pochválil a priznal ľútosť

MANCHESTER 31. marca (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu Manchester United José Mourinho vyslovil ľútosť nad tým, ako zaobchádzal s nemeckým majstrom sveta Bastianom Schweinsteigerom. Ako je známe, skúsený 32-ročný záložník pred niekoľkými dňami ukončil svoje pôsobenie na Old Trafforde a zamieril do tímu zámorskej Major League Soccer (MLS) Chicago Fire, za ktorý v minulosti hrával aj slovenský útočník Ľuboš Reiter.



"V súvislosti s Bastianom cítim ľútosť nad tým, čo som mu urobil. Nechcem o ňom rozprávať ako o hráčovi. Nechcem sa baviť ani o tom, či by som ho do Manchestru kúpil alebo nekúpil. Chcem o ňom hovoriť ako o profesionálovi a ľudskej bytosti. Keď odchádzal, povedal som mu: ´Nezachoval som sa voči tebe správne, ale chcem to urobiť aspoň teraz.´ Keď sa ma spýtal, či môže odísť z klubu, odpovedal som mu: ´Áno, môžeš.´ Mrzelo ma, ako dopadli naše začiatky. Pochopil to," skonštatoval 54-ročný Portugalčan a vzápätí svoju myšlienku ešte trochu rozvinul: "Je to dobrý chlap, správny profesionál s výrazným vplyvom na tréningový proces. Keď som sem prišiel, mali sme veľmi silné mužstvo, ale časom som tohto hráča lepšie spoznal. Páčilo sa mi, ako rešpektoval moje trénerské rozhodnutia, a naozaj mi je to všetko ľúto. Nemám problém to verejne priznať a preto som to povedal aj jemu.".



Schweinsteiger bol hráčom United od leta 2015, ale jeho angažmán v kolíske futbalu sprevádzali početné zdravotné patálie. Vo svojej prvej sezóny nastúpil v drese "červených diablov" v 31 súťažných dueloch, v aktuálnom ročníku iba v štyroch, avšak ani raz v Premier League.