Most chce vo voľbách do VÚC spolupracovať s opozíciou, rozhodla Republiková rada

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Tohtoročné voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú o jednotlivých regiónoch, kvalite života v nich, či víziách do budúcnosti pre daný kraj. Zhodli sa na tom predstavitelia strany Most-Híd, ktorí to povedali pred novinármi na dnešnej tlačovej besede po zasadnutí Republikovej rady strany.



„Máme záujem vytvárať koalície s koaličnými partnermi, v južných okresoch aj s SMK a v niektorých regiónoch budeme napomáhať k tomu, aby vznikla široká koalícia s opozíciou,“ povedal predseda strany Béla Bugár s tým, že tak budú môcť postaviť jedného kandidáta so silnou podporou, čím predídu rozširovaniu extrémizmu..





Na kandidátovi na župana Banskobystrického kraja je podľa lídra Most-Híd vhodné, aby sa zhodla koalícia aj s podporou opozície. Ako dodal, koncom marca bude rokovanie s SMK, kedy zistia, či sa vedia na spolupráci dohodnúť. Podľa slov Bugára, Most-Híd plánuje kandidátov navrhnúť hlavne na južnom Slovensku. Mená prípadných kandidátov však dopredu povedať odmietol. Avšak zdôraznil, že by nebol rád, ak by koaličné strany stavali do jednotlivých krajov viacerých kandidátov.



Prítomnosť funkčnej miestnej a regionálnej samosprávy je podľa Mosta-Híd základným predpokladom pre intenzívnejší rozvoj regiónov, ale aj jedným zo základných pilierov zastupiteľskej demokracie. Zároveň tieto voľby otvárajú otázku, či sa rastúci trend extrémizmu podarí zastaviť alebo bude naďalej rásť. „Strana Most-Híd považuje oba aspekty týchto volieb za veľmi dôležité pre budúcnosť celej krajiny,“ vyjadril líder strany.