Most-Híd už chce vyriešiť Mečiarove amnestie, ústavný súd by mohla nahradiť ústavná rada

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Ústavodarca môže v našom ústavnom systéme dospieť k záveru, že nahradí ústavný súd ústavnou radou. Zavedie tak mechanizmus, ktorý je absolútne akceptovateľný a ktorý sa napríklad využíva vo Francúzsku.



Reagoval tak v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy poslanec NR SR Peter Kresák (Most-Híd) na otázku, či je možné zrušiť Mečiarove amnestie. Okrem neho na túto tému v relácii tiež diskutovali poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) a podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD v NR SR Miroslav Číž..





Spoločnosť nemôže čakať roky na rozhodnutie



Kresák zároveň dodal, že tento mechanizmus nie je niečo, čo by zasahovalo do súdnictva, bolo by to ale v súlade s jeho princípmi a hodnotami. „Chcem ale povedať, že môj doplňujúci a pozmeňujúci návrh k ústavnému zákonu, ktorý predkladal poslanec Budaj, zakladá mimoriadne túto príslušnosť pre ústavný súd, aby v tomto výnimočnom prípade sa zaoberal súladom ústavného zákona s ústavou,“ povedal Kresák. To znamená, že to čo dnes podľa neho v ústavnom systéme nemáme, ale prísne to limituje v návrhu na tento prípad, a dáva tomu aj kvôli potrebe stability istý časový rámec, dokedy by sa tak malo konať.



„Je tam istý časový úsek, do ktorého oprávnené subjekty sa môžu obrátiť na ústavný súd a je tam časový úsek, v ktorom navrhujem, aby ústavný súd rozhodol. A ak by nerozhodol, konanie by sa skončilo a už by sa ďalej nemohlo otvoriť. Lebo spoločnosť nemôže čakať roky na rozhodnutie ústavného súdu v takejto veci,“ dodal Peter Kresák. Most-Híd tak predkladá riešenie, ktoré by umožnilo aj ďalším poslancom v parlamente hlasovať za už konečné odstránenie tejto nepríjemnej kauzy, ktorá sa vlečie slovenskou spoločnosťou.





Vražda bola a naďalej je trestná



Podľa podpredsedu poslaneckého klubu Smer-SD v NR SR Miroslava Číža akýkoľvek trestný čin má byť posudzovaný iba na základe právneho poriadku, ktorý platil v čase, kedy sa ten skutok stal. Zároveň dodal, že otázka rozširovania či nerozširovania kompetencií ústavného súdu je široko diskutovateľná. „Navrhovatelia tohto ústavného zákona napríklad argumentujú dvoma medzinárodnými zmluvami. Len nikto z autorov nespomína jeden moment, ktorý je spätý s miznutím osôb, že musí ísť o časté alebo sústavne vykonávané činnosti,“ argumentoval Číž.



Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) vyjadril súhlas so slovami poslanca Číža, ale pripomenul, že zavlečenie a únos boli trestné podľa právneho poriadku, ktorý platil v čase, keď bol Michal Kováč mladší zavlečený do Rakúska a rovnako vražda bola a naďalej je rovnako trestná v našom právnom poriadku aj v čase, keď bol zavraždený Róbert Remiáš.