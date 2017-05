Most-Híd navrhuje znížiť pracujúcim daň z príjmov



BRATISLAVA 2. mája (Webnoviny.sk) - Strana Most-Híd navrhuje zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane, čím by stúpli čisté príjmy pracujúcich ľudí. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Nezdaniteľné minimum by malo podľa neho vzrásť zo súčasných 3 803,33 eura na 4 650 eur ročne. Každý pracujúci by tak na dani z príjmov ročne ušetril 160 eur. "Sú tu finančné možnosti, aby sme pomohli tým, ktorí žijú z práce," povedal Bugár. Ako uviedol, ekonomike na Slovensku sa darí, klesá nezamestnanosť a rastie minimálna mzda.





Šéf strany Most-Híd upozornil na to, že minimálna mzda sa od začiatku tohto roka zvýšila na 435 eur a ľudia pracujúci za minimálnu mzdu z tohto príjmu platia daň. Podľa podpredsedu strany Ivana Švejnu by sa rastom nezdaniteľnej časti zvýšili čisté príjmy pre vyše dva milióny pracujúcich ľudí. Ako uviedol, v súčasnosti sa neplatí daň z príjmu do príjmu v sume približne 317 eur mesačne, pričom podľa ich návrhu by táto hranica stúpla na 387,50 eura mesačne. "Nepoškodzuje to podnikateľské prostredie a je to plošné," zdôraznil Švejna..



Druhým návrhom chce strana Most-Híd oslobodiť od odvodov príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne. Penzisti by tak pri práci na dohodu získali rovnakú odvodovú výnimku, akú majú v súčasnosti študenti stredných a vysokých škôl. Podľa Švejnu by takéto opatrenie výrazne pomohlo najmä predčasným dôchodcom. Tí totiž v súčasnosti nemôžu mať žiadny príjem z dohody, inak by im Sociálna poisťovňa pozastavila vyplácanie predčasnej penzie. Ak by však predčasní dôchodcovia podľa návrhu strany Most-Híd zarobili na dohodu do 200 eur mesačne, neplatili by z tohto príjmu odvody a mohli by tak naďalej poberať predčasný dôchodok.



