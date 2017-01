More vyplavilo na pláž ostrova Langeoog tisíce kindervajíčok

EMDEN 6. januára (WebNoviny.sk) - Tisíce plastových nádobiek s hračkami z čokoládových vajíčok Kinder Surprise vyplavilo Severné more na pobreží nemeckého ostrova Langeoog, keď ho v noci na štvrtok zasiahla búrka Axel. Kindervajíčka na plážach ostrova potom vo štvrtok i piatok zbierali deti i dospelí, ako aj návštevníci ostrova.



Starosta Uwe Garrels odhadol, že more na niekoľko kilometrov pobrežia vyplavilo asi 100.000 plastových škrupiniek. Priznal, že udalosť spočiatku považoval za zázrak, ale potom si uvedomil, že "nejde o nič zábavné, ale veľké znečistenie životného prostredia a ohrozenie pre zvieratá".



Úrady sa domnievajú, že plastové nádobky na hračky z čokoládových vajíčok pochádzajú zrejme z piatich kontajnerov, ktoré počas búrky spadli z nákladnej lode. "Počas búrok k tomu (pádu kontajnerov do mora) dochádza dosť často," uviedol Tobias Link z nemeckého úradu pre námornú dopravu.



Na jednej z pláží ostrova Langeoog sa okrem plastových nádobiek našli aj kocky stavebníc Lego spolu s figúrkami z filmovej ságy Hviezdne vojny a plastové boxy v plastových obaloch.