Mnoho sýrskych rodičov dáva svojim synom meno Putin

MOSKVA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Mnoho sýrskych rodín pomenúva svojich synov po ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Uviedol to sýrsky veľvyslanec v Moskve Rijád Haddád na stretnutí s podpredsedom Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) Iljasom Umachanovom, informuje agentúra TASS.



"Keď (sýrsky prezident Bašár) Asad vyhlásil, že ruský jazyk by sa mal stať druhým hovorovým jazykom v Sýrii, chcel tým poďakovať ruskému ľudu za jeho podporu. Navyše, mnoho sýrskych rodičov dáva svojim synom meno Putin," uviedol Haddád s tým, že Asad poskytol zdarma pozemok pri Damasku na výstavbu ruskej školy..



Asad opakovane vyhlásil, že podpora zo strany Ruska a ďalších spojencov je pre Sýriu extrémne dôležitá.



"Porážka terorizmu je pre nás jedinou voľbou. Sýria by však nebola schopná vytrvať pri tomto úsilí bez podpory svojich priateľov. Rusko ale nebojuje iba v záujme Sýrie, ale aj Ruska, Európy, Blízkeho východu a zvyšku sveta," tvrdí Asad.