Mladíka z tragickej havárie v Lúčke súd do väzby neposlal

PREŠOV 6. apríla (WebNoviny.sk) - Mladík, ktorého polícia obvinila zo zločinu usmrtenia a ublíženia na zdraví po tragickej víkendovej nehode pri Lipanoch v Sabinovskom okrese, bude stíhaný na slobode.



Prokurátor podal sťažnosť .



Vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho vzatie do väzby, súd ho ale na stredajšom pojednávaní do väzenia neposlal.



„Sudca pre prípravné konanie zamietol návrh na vzatie do väzby obvineného, pretože neboli splnené formálne podmienky väzby,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.



Prokurátor voči tomuto verdiktu podal sťažnosť. Rozhodovať o nej bude krajský súd.



Zahynuli dvaja chlapci a dievča



O život prišli dvaja chlapci vo veku 17 a 18 rokov a jedno 17-ročné dievča. Zranilo sa aj ďalších päť spolujazdcov vo veku od 17 do 19 rokov.



Vodičom bol 18-ročný Slavomír A., ktorý z havárie vyviazol bez vážnejších zranení. V krvi mu namerali 0,42 promile alkoholu. Mladíkovi hrozí v prípade dokázania viny väzenie na štyri až 10 rokov.