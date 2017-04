Mladí slovenskí hokejisti ukázali veľké srdce a bojovnosť, podľa trénera v budúcnosti prekvapia

Slovenskí hokejisti do 18 rokov neprekročili hranicu úspechu. V tejto vekovej kategórii boli Slováci po trinástich rokoch azda najbližšie k postupu....

POPRAD 21. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov neprekročili hranicu úspechu. V tejto vekovej kategórii boli Slováci po trinástich rokoch azda najbližšie k postupu do bojov o medaily. Zverenci trénera Norberta Javorčíka ukázali hokejové srdce a nebojácnosť v zápasoch s najlepšími tímami sveta.



S Fínskom, Kanadou aj Ruskom im vždy chýbal iba jeden gól. Napriek konečnému šiestemu miestu na šampionáte si od vypredaného popradského štadióna vypočuli: "Pre nás ste majstri!"..



"Posledné kolečko po zápase bolo neopísateľné, mal som zimomriavky. Doprial by som to zažiť na ľade každému jednému fanúšikovi, ktorý tu bol. Síce sme nevybojovali medailu, ale odohrali sme kvalitné zápasy. Bol naozaj skvelý pocit hrať na domácich majstrovstvách sveta a ešte pred takýmto publikom. Ale čo sa dá robiť," hovoril tesne po stretnutí s vypätými emóciami kapitán slovenského tímu Martin Fehérváry.





Neuznaný gól



S Rusmi odohrali mladí Slováci vyrovnanú štvrťfinálovú partiu. Víťazstvo mohli na svoju stranu strhnúť jedni aj druhí. Chýbalo trochu šťastia, možno aj skúsenosti. "Prvá polovica zápasu bola dosť opatrná z oboch strán, Rusi mali naordinovanú dosť defenzívnu taktiku. Napriek tomu sme v prvej tretine nemali problém dostať sa do šancí. V druhej tretine sme otočili zápas, potom sme sa dostali do defenzívy, ale obetavosťou, dobrou organizáciou hry, aj výkonom brankára sme udržali pre nás stále priaznivý stav," začal hodnotiť rozhodujúci zápas na šampionáte tréner Norbert Javorčík.



V závere tretej dvadsaťminútovky sa Slováci tešili z vedúceho gólu, no radosť trvala krátko. Rozhodcovia presný zásah neuznali, Michal Ivan podľa nich puk úmyselne kopol nohou. "Na konci tretej tretiny sme mali nejaké možnosti, ukázalo sa, že môžeme pomýšľať na víťazstvo. Nemyslím si, žeby videorozhodca zle vyhodnotil tento moment. Ja som to ani nevidel, no nemám naňho ťažké srdce. V predĺžení sme boli aktívnejším tímom, náš jednoznačný zámer bolo strhnúť víťazstvo na svoju stranu," hovoril slovenský kouč.



Solídny herný prejav



Aj keď štvrťfinálová porážka Slovákov veľmi bolí, domáce majstrovstvá sveta si užili. Najmä vďaka elektrizujúcej atmosfére, ktorú vytvárali fanúšikovia na každom ich dueli. "Je to obrovská skúsenosť pre každého jedného z nás. Asi moja najťažšia prehra v kariére. Ale prehra nás všetkých posunie vpred, myslím si, že sme zapôsobili na fanúšikov, ale aj celú hokejovú verejnosť. Verím, že chalani sa ďalej uchytia. Teraz sú ešte emócie veľké, uvidíme ako budeme hodnotiť turnaj s odstupom času," povedal Fehérváry.



Slovenskí reprezentanti do 18 rokov zanechali v Poprade vynikajúci dojem. Svojou oduševnenou hrou opäť raz pobláznili hokejové Slovensko. "Som hrdý na celé mužstvo. Odohrali sme veľmi dobrý turnaj. Každý prispel k tomu svojím kúskom. Herný prejav bol z našej strany veľmi solídny. To, čo sme si pred turnajom povedali, to sme aj splnili. Na hodnotenie je ešte priskoro. Chalani však ukázali potenciál. Z turnaja si určite najviac zapamätám skvelú podporu fanúšikov a partiu, ktorú sme v rámci tímu vytvorili," konštatuje Javorčík.



Hokejisti s ročníkom narodenia 1999 budú možno už o rok lídrami slovenskej reprezentácie do 20 rokov. Množstvo skúsenosti, ktoré nabrali na domácom svetovom šampionáte by mohli v budúcnosti zužitkovať. "Svetová špička je známa. Je tam šesť tímov, ktoré sú mimoriadne kvalitné, čo vidíme aj tu. Je však v našich silách, aby sme do nej prenikli minimálne herne. Už keď bude hra na slušnej úrovni, myslím, že sa môžeme dočkať aj výsledkového prekvapenia, hoci sa to nedá povedať vopred. Či už to bude o rok, alebo o dva, ja si myslím, že táto generácia hráčov na to má," verí v priaznivú budúcnosť svojich zverencov tréner Norbert Javorčík.



, ,