Mladí slovenskí hokejisti pred MS dostali výprask od Fínov

SHERBROOKE 23. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov nezvládli posledný prípravný duel pred majstrovstvami sveta v Kanade a s rovesníkmi z Fínska prehrali 1:8.



V Palais des Sports Léopold-Drolet v kanadskom Sherbrooku bolo už po dvoch tretinách o víťazovi rozhodnuté, keďže mladí Fíni viedli 5:0. V tretej tretine v 52. min dosiahol čestný úspech slovenského mužstva Adam Ružička, ale to už bolo za stavu 0:6.



Fíni sú úradujúci majstri sveta v tejto vekovej kategórii. Gólový hetrik v ich drese zaznamenal Kristian Vesalainen. Mladí Slováci nezopakovali solídny výkon z úvodného prípravného súboja so Švédmi, v ktorom podľahli tesne 3:4.



"Fíni nás prevýšili vo všetkých činnostiach, bolo až prekvapujúce, s akou ľahkosťou dávali góly. Neukázali sme nič do ofenzívy, ale rovnako ani v defenzíve pred brankárom Húskom. Musíme detailne zanalyzovať, čo spôsobilo takú vysokú prehru, prečo družstvo nedokázalo zopakovať kvalitný výkon zo súboja so Švédmi proti ďalšiemu zástupcovi zo severu. Obhajcovia titulu nám jednoducho vnútili svoj spôsob hry, veľké problémy nám robili agresivitou a korčuľovaním. Chlapci pocítili na vlastnej koži, čo doposiaľ nezažili, ale podobná ťažká situácia by ich nemala zaskočiť. Radšej odohrať podobný zápas pred šampionátom než v jeho priebehu. Veľmi podobné stretnutia, verím, že nie výsledkovo, nás čakajú v meraniach síl s prvými dvoma súpermi na ľade Air Centre Canada v Toronte - Kanaďanmi a Američanmi," zhodnotil tréner SR "20" Ernest Bokroš na webe hockeyslovakia.sk.



Prvý súboj na svetovom šampionáte v Montreale a Toronte absolvuje slovenské mužstvo 27. decembra proti domácim Kanaďanom, v základnej B-skupine budú nasledovať súboje proti Američanom (streda 28. decembra), Lotyšom (piatok 30. decembra) a Rusom (sobota 31. decembra).



Slovensko "20" - Fínsko "20" 1:8 (0:2, 0:3, 1:3)



52. A. Ružička - 7. Saarijärvi (Kuokkanen, Välimäki), 13. Vesalainen (Kuokkanen), 27. Luoto (Björkqvist, Mattila), 35. Luoto, 40. Vesalainen (Borgström, Kuokkanen), 43. Ruotsalainen (Koivula), 56. Vesalainen, 57. Ruotsalainen



3:1, 0:1, 0:0.



Húska - E. Černák, Fehérváry, Michal Roman, A. Hatala, Bodák, Grman, O. Košecký, Hain - Lešťan, Sádecký, Pataky - Struška, P. Oško, M. Sloboda - R. Bondra, A. Ružička, Hecl - S. Buček, Miloš Roman, Studenič.