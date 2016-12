Mladí Švajčiari zaskočili na šampionáte tím Česka

MONTREAL 27. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Švajčiarska nečakane zdolali Čechov 4:3 po predĺžení v utorok v Montreale v základnej A-skupine MS hráčov do 20 rokov v Kanade (26. decembra 2016 - 5. januára 2017). Potvrdilo sa teda okrídlené varovanie o bolení brucha po hodoch: mladíci z ČR si totiž vo svojom úvodnom vystúpení v pondelok poradili s obhajcami zlata Fínmi 2:1. Švajčiari teraz absolvovali svoj prvý zápas na šampionáte.



Švajčiarsko si v druhej tretine utvorilo náskok 2:0 a v tretej časti viedlo 3:1, ale nestačilo mu to na úspech v riadnom hracom čase. Sedemnásť sekúnd pred koncom tretej tretiny totiž v power play poslal duel do predĺženia Filip Chlapík, ktorý predtým v presilovke znížil na 2:3. V nadstavení však už po 23 sekundách rozhodol Nico Hischier.



Slováci vstúpia do diania v tento deň o 2.00 už v stredu SEČ v B-skupine v Toronte proti domácim "javorovým listom".







Česko - Švajčiarsko 3:4 po predĺžení (0:0, 0:2, 3:1 - 0:1)



51. a 60. F. Chlapík, 46. Koblížek - 30. In-Albon, 37. Thürkauf, 49. Riat, 61. Hischier



7:4 na 2 min, 1:2, 0:0



1. Česko 2 1 0 1 0 5:5 4



2. Švédsko 1 1 0 0 0 6:1 3



3. Švajčiarsko 1 0 1 0 0 4:3 2



4. Fínsko 1 0 0 0 1 1:2 0



5. Dánsko 1 0 0 0 1 1:6 0



1. USA 1 1 0 0 0 6:1 3



2. Kanada 1 1 0 0 0 5:3 3



3. Rusko 1 0 0 0 1 3:5 0



4. Lotyšsko 1 0 0 0 1 1:6 0



(Slovensko ešte nehralo)



A-skupina (Montreal): Dánsko - Fínsko (23.30)



B-skupina (Toronto): Lotyšsko - Rusko (22.00), Kanada - Slovensko (2.00 h už v stredu ráno)