Mladí Slováci zdolali Írov a získali bronz na Slovakia Cup-e

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov ako hostitelia získali bronz na Slovakia Cupe 2017, mládežníckom turnaji tejto vekovej....

JASLOVSKÉ BOHUNICE 28. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov ako hostitelia získali bronz na Slovakia Cupe 2017, mládežníckom turnaji tejto vekovej kategórie.



Zverenci trénera Milana Malatinského ako druhý tím základnej B-skupiny v piatok v Jaslovských Bohuniciach v súboji o konečné tretie miesto zvíťazili 2:0 nad rovesníkmi z Írska, druhými z "áčka". Góly Slovákov strelili Martin Vician a Denis Petro..





V dueli o piate miesto Maďari zdolali Turkov 1:0, v zápase o siedme miesto si Česi po remíze 2:2 v riadnom hracom čase poradili s Bielorusmi v penaltovom rozstrele (4:2). V piatkovom finále v Jaslovských Bohuniciach (15.00 h) si zmerajú sily víťazi základných skupín Rusko a USA. Pôjde o reprízu vlaňajšieho finále, pred rokom v Myjave tím USA zvíťazil nad "zbornou" 2:1.





Slovenská osemnástka vlani medzi oktetom zúčastnených tímov obsadila konečnú 4. priečku, teraz sa posunula o jeden post vpred. Tím SR "18" sa tešil z celkového prvenstva na tomto mládežníckom turnaji dosiaľ päťkrát (1993, 1998, 2003, 2007, 2015), na konte má rovnaký počet druhých miest (1994, 1995, 2006, 2008, 2013), pridal tretí bronz (1996, 1999, 2017).



Slovakia Cup 2017:







* hrá sa Jaslovských Bohuniciach od 15.00



Rusko - USA







* hralo sa v Jaslovských Bohuniaciach



Írsko - Slovensko 0:2 (0:1)



29. M. Vician, 73. D. Petro, ŽK: T. Byrne (Írsko), ČK: T. Byrne (Írsko), rozhodoval: Perašín (SR), 50 divákov



Takáč - Ducár, Moško, D. Petro, Kozlovský - M. Kráľovič (74. Rymarenko), Beďatš, Kudlička (60. Špyrka), Chobot - M. Vician - Gerebenits (47. Boženík)



Hlasy (zdroj: SFZ)



"Dnes je nám už veselšie tešíme sa, že sme zvíťazili a jednoznačne ovládli duel futbalovo aj mentálne. Po nešťastnom súboji proti USA boli chlapci odhodlaní i presvedčení, že zápas o 3. miesto zvládnu, tak sa aj stalo. Slovakia Cup bol mimoriadne náročný, odohrali sme štyri stretnutia za päť dní, chlapci išli na maximum. Sme veľmi radi a už očakávame ďalší zraz, cestujeme na turnaj do Číny a verím, že budeme úspešní."



"Od začiatku sa zápas vyvíjal v náš prospech, dobre sme kombinovali, strieľalo nám to. Som rád, že z toho množstva rohov, čo som zahrával, vyšli aspoň dva, ktoré priniesli oba góly a podľa mňa aj zaslúžené víťazstvo. Turnaj bol náročný, už v skupine sme odohrali ťažké súboje proti dobrým výberom. Včerajšie penalty stále mrzia, ale tešíme sa z tretieho miesta."







* hralo sa v Červeníku



Turecko - Maďarsko 0:1 (0:0)







* hralo sa v Modranke



Česko - Bielorusko 2:2 (1:1), 4:2 v rozstrele zo značky pokutového kopu