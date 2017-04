Mladá vodička prešla do protismeru, zrážku s druhým autom neprežila

BRATISLAVA/KREMNICA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Život mladej ženy si vyžiadala ranná zrážka dvoch áut neďaleko Kremnice. Dvadsaťdvaročná vodička Nissanu Micra išla v smere do Žiaru nad Hronom, zo zatiaľ nezistených príčin prešla do protismeru a zrazila sa s protiidúcim VW Golf.



Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, mladá vodička zomrela na mieste. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje..



Od začiatku tohto roku, vrátane dnešnej nehody, zaevidovali policajti v Banskobystrickom kraji už 15 tragických nehôd. Ako uviedla Kováčiková, z toho v štyroch prípadoch ide o usmrtenie vodiča s vodičskou praxou do dvoch rokov. Aj v tomto prípade išlo o mladú vodičku s krátkou vodičskou praxou, vodičské oprávnenie dostala iba vlani v septembri.