Mitrík: Na nedokonalé verejné obstarávanie či poskytovanie eurofondov dopláca celá spoločnosť

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Na nedokonalý systém verejného obstarávania či poskytovania eurofondov dopláca celá spoločnosť. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Karol Mitrík s tým, že doteraz úrad v tejto oblasti kontroloval nezrovnalosti za viac ako 700 miliónov eur.



„Procesné problémy vznikli najmä v rámci riadiacich orgánov, teda ich zapríčinili štátne inštitúcie. Najviac nedostatkov sme identifikovali práve z hľadiska procesného, riadiaceho a transparentnosti. My sme sa pozerali práve na to, ako sú nastavené procesy a vtedy aj vieme posúdiť, či projekt má zmysel, alebo je len dobre napísaný,“ povedal Mitrík s tým, že ostatná kontrola súvisiaca s využívaním európskych fondov bola zo strany kontrolného úradu zameraná na obdobie rokov 2014 až 2016..





„Ide o citlivé otázky, a preto budú musieť zodpovední rozoberať prípad od prípadu, kto nesie zodpovednosť za prípadné chyby, či zodpovednosť bude na pleciach riadiaceho orgánu, alebo štát bude vymáhať financie, ktoré boli použité v rozpore s pravidlami. Myslím si, že zle sú na tom prijímatelia, teda aj samosprávy, ktoré sa držali pravidiel zadefinovaných na začiatku projektu a až následne sa prišlo na to, že proces mal chyby, nebol transparentný,“ podotkol predseda NKÚ a pýta sa, kto teda bude niesť priamu zodpovednosť. Ten, kto chybu urobil, alebo ten, kto postupoval v dobrej viere, ale podľa chybne nastaveného procesu.



„Keby som ako primátor dostal mesto do takého stavu, asi by som sa súdil so štátom. Keď si splním všetky podmienky, ktoré boli v procese zadefinované, a niekto mi v závere povie, že to je zlé, čo iné by som mal robiť?“ pýta sa Mitrík. Keďže NKÚ vykonáva kontrolu ex post, až po skončení procesu, korupcia, možné nezákonné konanie zodpovedných ľudí sa podľa Mitríka odhaľuje ťažko. „Tam, kde však máme podozrenie, oznamujeme to polícii či prokuratúre,“ uviedol.