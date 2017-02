Miškova neprekvapil krok Mihála, v SKOK! má dvere otvorené

Odchod poslanca NR SR Jozefa Mihála z SaS neprekvapil predsedu strany Slovenská občianska koalícia (SKOK!) Juraja Miškova . "Skôr ma....

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Odchod poslanca NR SR Jozefa Mihála z SaS neprekvapil predsedu strany Slovenská občianska koalícia (SKOK!) Juraja Miškova . "Skôr ma prekvapilo, že mu to tak dlho trvalo. V podstate Jozef Mihál potvrdil to, čo sme my tvrdili už v roku 2013," povedal pre agentúru SITA Miškov s tým, že líder SaS Richard Sulík mení hodnotové zameranie strany, ktorá v roku 2009 vznikla ako liberálna, na svoj obraz.



"Čoraz viac sa stáva autokratickým vládcom a SaS sa stáva politickou hračkou v jeho rukách. Jozef Mihál mal viac trpezlivosti ako my, a dopadlo to rovnako. Nepredpokladám, že Richard Sulík zmení svoje správanie, skôr bude situáciu zľahčovať," vyjadril Miškov, ktorý od roku 2009 do marca 2013 pôsobil ako podpredseda SaS a podobne ako Mihál, aj on z SaS odišiel po nezhodách o smerovaní a riadení strany aj s ďalšími 4 poslancami a 75 členmi strany. Či však budú aj v súčasnosti odchádzať ďalší, neodhadol. Dodal, že v jeho strane SKOK! má dvere otvorené každý, kto zdieľa hodnoty európskej liberálnej demokracie, teda aj Mihál..



Juraj Miškov založil SKOK! v roku 2015. Ako dôvod vtedy uviedol, že keď v roku 2009 vstupoval do politiky ako úspešný podnikateľ, chcel pomôcť vytvoriť zo Slovenska prosperujúcu krajinu. Obetoval tomu súkromie, veľa času, energie a vlastných peňazí. Pre svoj sen bol pripravený urobiť všetko.