Miroslava Šatana uviedli do siene slávy Slovana Bratislava

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Dlhoročného kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslava Šatana vo štvrtok večer uviedli do klubovej siene slávy Slovana Bratislava. Slovenský účastník Kontinentálnej hokejovej ligy si bývalého útočníka uctil vyvesením vlajky pod strop Zimného štadióna Ondreja Nepelu pred štvrtkovým zápasom s Červenou hviezdou Kchun-lun.



"Už som si nemyslel, že sa ešte niekedy objavím na tomto ľade. Je pre mňa cťou, že sa zástupcovia klubu rozhodli zaradiť ma medzi legendy Slovana. V prvom rade ďakujem rodičom, vždy ma podporovali. Vďaka patrí aj trénerom za vášeň, ktorú som k hokeju cítil. Moje ďakujem patrí aj spoluhráčom a kamarátom, s ktorými som v profesionálnom hokeji strávil dvadsať rokov. Boli to krásne roky. V neposlednom rade je to moja manželka, ktorá sa o mňa a môj čas musela deliť s hokejom. Posledné ďakujem patrí aj fanúšikom, pretože pre nich sa hokej hrá. Slovan je klub s bohatou minulosťou a verím, že aj s bohatou budúcnosťou. Bol by som rád, aby si všetci pamätali, že každý duel v každom klube som odohral naplno. V živote je mnoho pádov, no vždy je potrebné vstať a kráčať. Iba víťaz sa nevzdáva a ide ďalej," povedal počas ceremoniálu Miroslav Šatan.



Dnes štyridsaťdvaročný Šatan získal so Slovanom dva majstrovské tituly (2005, 2012). V klube pôsobil počas niekoľkých sezón, belasý dres si obliekal aj počas dvoch ročníkov v Kontinentálnej hokejovej lige. Celkovo nastúpil za Slovan v 163 stretnutiach, v ktorých strelil 91 gólov a pridal 72 asistencií. Šatan je držiteľ kompletnej medailovej zbierky z majstrovstiev sveta, má zlato z Göteborgu 2002, striebro z Petrohradu 2000 a Helsínk 2012 a bronz z Helsínk 2003.



Pod stropom Zimného štadióna Ondreja Nepelu visia aj podobizne Jána Staršieho, Jozefa Golonku, Václava Nedomanského, Vladimíra Dzurillu, Milana Kuželu, Mariána Šťastného, Dáriusa Rusnáka, Dušana Pašeka, Zdena Cígera a Ladislava Horského. V minulosti bol v klubovej dvorane aj Peter Šťastný, ale požiadal o vyradenie.