Miroslav Stoch sa stal otcom, fotku synčeka zverejnil na Instagrame

ISTANBUL 17. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa stal otcom. Prvorodeného potomka, chlapca, mu porodila jeho snúbenica, česká modelka Paula Bedžetiová. "Vitaj v tomto šialenom svete, synček. Ocko ťa veľmi ľúbi, môj chlapček," uviedol 27-ročný krídelník tureckého Fenerbahce Istanbul prostredníctvom svojho verifikovaného instagramového konta k fotke šťastnej trojice.Stoch pod vedením holandského trénera Fenerbahce Dicka Advocaata dostáva na rozdiel od stopéra Martina Škrtela v tejto sezóne priestor len sporadicky. Vo februári sa objavili informácie, že po skončení aktuálneho ročníka má Stoch v úmysle opustiť klub..Odchovanec nitrianskeho futbalu, ktorý prešiel akadémiou FC Chelsea, prišiel do Fenerbahce v júni 2010 z tohto londýnskeho klubu za 5,5 milióna EUR, predtým hrával aj za holandský FC Twente Enschede. Ako kmeňový hráč Fenerbahce postupne hosťoval v PAOK Solún, Al Ain v SAE a Bursaspore. Je držiteľ Ceny Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2012 podľa FIFA.V drese slovenskej reprezentácie sa naposledy predstavil 11. júna 2016 - v 83. minúte nahradil Vladimíra Weissa mladšieho počas súboja proti Walesu (1:2) v Bordeaux na ME vo Francúzsku. Po európskom šampionáte a konflikte s trénerom Jánom Kozákom sa neobjavuje v reprezentačnom kádri. Za národné mužstvo odohral 55 stretnutí, strelil 6 gólov vrátane víťazného žilinského do siete Španielska (2:1) v úspešnej kvalifikácii ME 2016., ,