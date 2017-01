Miroslav Šatan bude spolupracovať so SZĽH

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Niekdajší vynikajúci hokejový útočník Miroslav Šatan bude spolupracovať so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).



Ako informuje portál sport24.sk, výkonný výbor SZĽH kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 jednohlasne schválil do výberovej komisie pre trénerov mládeže. Možnú spoluprácu naznačil 42-ročný Šatan pred troma týždňami.



"Budem sa snažiť nejako pomôcť. Stretli sme sa a dohodli, že bude ďalšie stretnutie a budeme sa o tom ešte baviť. So zväzom chceme nájsť nejakú formu spolupráce, aby som mohol pomôcť. Je to stále otvorené, budeme sa o tom ešte rozprávať," prezradil v úvode januára Šatan.