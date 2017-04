BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský spevák a hudobník Miro Žbirka zverejnil videoklip k piesni Voľný deň. O réžiu novinky sa postaral muzikantov syn David Žbirka, ktorý študuje film na londýnskej filmovej fakulte. Do klipu zostrihal archívne zábery BBC.Skladba Voľný deň sa nachádza na albume Miro (2015), ktorý vznikol v londýnskych štúdiách Abbey Road. Klávesy do piesne nahral Manfred Mann. "Text ku skladbe Voľný deň vznikal v čase, keď som toho mal hrozne veľa a túžil som vypnúť. Predstavoval som si chlapíka, ktorý je vo veľkom strese a túži pred tým všetkým uniknúť. Myslím, že tým prechádzame všetci a aj Davidovi sa to podarilo v klipe vystihnúť," povedal Miro Žbirka..Muzikant sa v súčasnosti venuje prípravám na Vianočné symphonic tour, v rámci ktorého sa 13. decembra predstaví na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Ďalšie tri koncerty odohrá v Brne, Plzni a Pardubiciach. Počas vystúpení sa predstavia aj detské spevácke zbory, symfonický orchester pod vedením dirigenta Adriána Kokoša alebo husľový virtuóz Jaroslav Svěcený.

Miro Žbirka začínal ako člen skupiny Modus. V roku 1977 získal spoločne s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou zlatú Bratislavskú lýru za pieseň Úsmev. Prvý sólový album, ktorý vydal so skupinou Limit, dostal názov Doktor Sen (1980). V roku 1982 sa stal ako prvý interpret zo Slovenska československým Zlatým slávikom. Počas kariéry absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí a vydal viacero štúdiových albumov, z ktorých niektoré vyšli aj v angličtine.Informácie pochádzajú od spevákovho PR manažéra Rada Meššu a z archívu agentúry SITA.