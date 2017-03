Mirka Luberdová radí: Toto vás po zime postaví na nohy!



Dvojnásobná mama a zanietená propagátorka zdravej stravy sa len tak nezastaví, a to doslova – prednedávnom sa stala ambasádorkou projektu HYBSA Slovensko, ktorého cieľom je hravou formou rozhýbať rodiny smerom k pozitívnej zmene životného štýlu, najmä prostredníctvom športových a gastronomických zážitkov. Mirka v rámci náučnej časti kampane prináša tipy, ako poštekliť tvorivé bunky kulinárov tak, aby výsledok chutil aj prieberčivým drobcom. Bývalá misska pripravuje už tretiu knihu receptov a o tie najchutnejšie sa aktuálne delí v pondelkové rána s divákmi Telerána. Varením z čerstvých surovín z Billy zároveň úspešne búra predsudky o tom, že nutrične vyvážená strava je drahá a nudná záležitosť.



Vstávanie do televízie ešte pred svitaním, rodičovská šichta a stále nové výzvy výživového poradenstva by dali zabrať aj majsterke časového manažmentu, no Mirka zvláda náročný rozvrh bez zívania. Stavia pri tom na overenú kombináciu aktívneho relaxu a vitamínov. „V uplynulých mesiacoch malo telo potrebu hutnejších potravín či tendenciu nabrať trochu tuku, aby chránilo orgány pred zimou. Teraz sa nám, naopak, prirodzene žiada odľahčenie,“ vysvetľuje Mirka. Aby zo seba striasla nánosy zimy, otvára jarnú sezónu revitalizačnými dňami. „Je dobré si vybrať dni, keď nemáte veľa pracovných povinností, aby ste si dopriali aj viac spánku, ktorý sa vám pri nich bude žiadať. Zároveň je v tieto dni vhodné mať aj pravidelné prechádzky na čerstvom vzduchu, aby lymfa plná nahromadených odpadových látok nestála. Niekoľkohodinové túry v lese vás nabijú energiou, ktorú budete cítiť všade vôkol. Žiaden prírodopisný dokument nevyváži bezprostredný zážitok z toho, ako sa prebúdza nový život a príroda sa pomaly opäť zelená.“.



Medzi Mirkinými jarnými životabudičmi nájdeme kvalitný zdroj prírodných cukrov či osviežujúci drink s jednoduchou prípravou, ktorú hravo zvládnete aj doma. „Zmiešajte 2 polievkové lyžice citrónovej a limetkovej šťavy – pol na pol, 2 polievkové lyžice javorového sirupu alebo melasy, štipku kajenského korenia a 3 dl vody, najlepšie telovej teploty. Každá zložka má svoje opodstatnenie, preto nie je vhodné ju vymieňať, alebo vynechať,“ odporúča Mirka. „Mojim ďalším favoritom je šťava z čerstvo vytlačeného červeného hrozna. Toto ovocie obsahuje resveratrol, silný prírodný antioxidant, ktorý preventívne chráni organizmus pred množstvom chorôb.“ Až štyri pätiny hrozna tvorí voda a hoci má pomerne vysokú energetickú hodnotu, v bobuľkách obsiahnutý hroznový cukor sa v tele štiepi postupne, čo pomáha udržať mozog dlhšie čulý.



Zabaľte deťom do školy BILLA Premium hrozno. Zdravá a výživná sladkosť im pomôže s udržiavaním pozornosti na vyučovaní. Milým spestrením desiatového vrecka a vkusným doplnkom k natrhaným bobuliam sú ručne robené špáradlá na jednohubky, ktoré vyrobíte zo špajdlí a nalepených papierových zástaviek. Môžete na ne pridať osobný odkaz, napríklad s prianím pekného dňa.