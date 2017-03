Ministri Ficovej vlády sa vyjadrili k amnestiám. Ktorí by hlasovali za ich zrušenie

Mečiarove amnestie treba vyriešiť, oslovení ministri by hlasovali za zrušenie amnestií, niektorí ale tvrdia, že najprv treba tento problém vyriešiť....

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) – Mečiarove amnestie treba vyriešiť, oslovení ministri by hlasovali za zrušenie amnestií, niektorí ale tvrdia, že najprv treba tento problém vyriešiť po právnej stránke. Uviedli to ministri pred stredajším rokovaním vlády.



Minister kultúry Marek Maďarič priznal, že na tému amnestií s premiérom Robertom Ficom diskutoval, rokovalo o tom vedenie strany. To, k čomu dospeli, je otázka koaličnej rady. „Takže uvidíme, k čomu dospeje koaličná rada,“ povedal. .









Koaličná rada zasadla v stredu pred rokovaním vlády. O jej výsledkoch zatiaľ lídri koaličných strán neinformovali. Maďarič diskusiu s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom v utorok na TA3 sledoval, expremiér ho v nej neprekvapil. V tejto problematike sú podľa neho podstatní aj právnici, ktorí zverejnili svoj právny názor. Odpovedal tak na otázku, či ho Mečiarovo vystúpenie utvrdilo v tom, že amnestie treba zrušiť.



Maďarič názor na zrušenie amnestií nezmenil



Mečiar v relácii hovoril aj o tom, že Smer-SD sa na tejto téme láme a v skutočnosti ide o hlavu Roberta Fica. „Nerozumel som tomuto výroku. Každá normálna demokratická strana má na dôležité otázky určite rôzne názory, ale vôbec nevnímam nič také v Smere, čo by mohlo byť charakterizované ako lámanie Smeru,“ povedal podpredseda Smeru.









Maďarič názor na zrušenie amnestií nezmenil, a teda ak by bol poslanec, hlasoval by za zrušenie. „Zdôrazňujem, že sú ľudia, ktorí legitímne zastávajú iný právny názor, respektíve dôverujú iným právnym názorom, ktoré hovoria o nezrušiteľnosti,“ dodal minister s tým, že považuje za legitímne aj stanovisko tých ľudí, ktorí z toho právneho hľadiska sú nie presvedčení o tom, že je to zrušiteľné v parlamente.









Mečiar v utorok hovoril aj o tom, že MK financovalo film Únos. Maďarič reagoval, že je pravdou, že nad filmom prijal záštitu, pretože si bol vedomý háklivosti tejto témy a myslí si, že to aj tvorcovia filmu ocenili a potrebovali aj takúto mieru podpory. „No jeho informácia nie je pravdivá, pretože MK už nejaký ten rok nemá pod palcom priame financovanie filmu,“ vysvetlil šéf rezortu kultúry.



Mečiar sa podľa Lajčáka nezmenil



Za zrušenie amnestií by určite podľa svojich slov hlasoval aj šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák (Smer-SD). Diskusiu v utorok sledoval iba čiastočne, asi od polovice. „Mečiar sa nezmenil a ani sa nezmení,“ dodal.









Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) by ako poslanec asi tiež hlasoval za zrušenie. Myslí si, že fakt, že sa nevyšetrili veci, ktoré sa vyšetriť mali, vrhajú na spoločnosť určitú traumu. „To znamená, ak existuje právne posúdenie na to, že sa to dá zrušiť, tak treba, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť a každý vedel, či sa skutok stal a kto ho spôsobil,“ povedal Drucker.



Minister za Most-Híd László Sólymos diskusiu sledoval. „Ten, kto sledoval reláciu a ešte pochyboval o tom, či by mali byť zrušené, myslím si, že musel prísť k tomu, že proste tie amnestie musíme zrušiť, ten prípad musíme vyšetriť,“ povedal pre médiá. Za zrušenie amnestií by takisto hlasoval aj minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd).



Matečná a Plavčan sa zhodli



Ministri nominovaní stranou SNS Gabriela Matečná (pôdohospodárstvo) a Peter Plavčan (školstvo) sa zhodli, že tento problém treba vyriešiť. Matečná utorňajšiu diskusiu s expremiérom Vladimírom Mečiarom na TA3 sledovala, Plavčan prišiel neskoro domov.



Matečná si myslí, že „amnestie by mali byť zrušené, ale mali by byť zrušené legálnym spôsobom. Tak, aby celý tento problém netraumatizoval spoločnosť,“ uviedla s tým, že treba nájsť spôsob, akým by to bolo vhodné. Je to podľa nej aj v súlade so stanoviskom SNS.



Podľa Plavčana amnestie nie sú iba vážny právnický problém, ale aj etický. „Určite sa treba ním zaoberať. Netreba ho odložiť,“ povedal s tým, že sa domnieva, že treba najprv veľmi jasne z právneho hľadiska povedať, ako to je.