Ministerstvo zverejnilo reformný dokument Učiace sa Slovensko, prináša víziu pre školstvo na 10 rokov

Ministerstvo školstva zverejnilo reformný dokument Učiace sa Slovensko, ktorý prináša víziu pre školstvo na 10 rokov. Ako na tlačovej besede....

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Ministerstvo školstva zverejnilo reformný dokument Učiace sa Slovensko, ktorý prináša víziu pre školstvo na 10 rokov.



Ako na tlačovej besede povedal minister školstva Peter Plavčan, rezort tak vstupuje do druhej etapy konzultačného procesu reformného dokumentu, ktorá by mala trvať šesť týždňov. Počas tohto obdobia plánuje rezort organizovať okrúhle stoly na politickej a odbornej úrovni, k pripomienkovaniu dokumentu prizvú aj širokú verejnosť..



Po verejnej diskusii ministerstvo následne spracuje finálny dokument, ktorý predloží na vládu a následne do parlamentu. Ak dokument získa podporu vlády a NR SR, ministerstvo školstva vypracuje prvé akčné plány na roky 2018 a 2019, ktoré budú obsahovať legislatívne opatrenia.



Individualizovaná výchova



Na príprave dokumentu sa podieľalo viacero expertov na vzdelávanie. Ako povedal jeden z nich, Milan Ftáčnik, jedným z cieľov reformy je priniesť do školy individualizovanú výchovu. Tento model by mal pomôcť k tomu, aby učitelia v školách odhalili potenciál každého dieťaťa.



Dokument sa venuje aj inkluzívnemu vzdelávaniu tak, aby školy nerobili rozdiely medzi deťmi s ohľadom na to, či majú nejaký hendikep. Cieľom je, aby k ním dokázali pristupovať tak, aby väčšina žiakov bola súčasťou hlavného vzdelávacieho prúdu.





Na dosiahnutie cieľov potrebujeme podľa Ftáčnika kvalitných učiteľov, no treba im tiež zabezpečiť podporu pri práci s problémovými, ťažko vychovávateľnými či zdravotne postihnutými deťmi.



Ftáčnik tiež zdôraznil, že cieľom je dať dôveru školám a učiteľom, aby našli najlepšie cesty, ako dieťa vzdelávať. Štát by tak predpísal iba to, čo by škola mala poskytnúť žiakovi a nevstupoval by direktívne napríklad do toho, ako má vyzerať vyučovacia hodina.



Zmeny aj vo vysokom školstve



Dokument prináša návrhy na zmeny aj vo vysokom školstve. Jednou z nich je priniesť profesijne orientované bakalárske programy. Ftáčnik zdôraznil, že dosiahnutie plánovaných cieľov vyžaduje peniaze.



Tvorcovia dokumentu teda očakávajú, že sa naplní úloha z programového vyhlásenia vlády a Slovensko dosiahne do roku 2020 úroveň priemeru európskych krajín z hľadiska finančného zabezpečenia školstva.





"Ak chceme zvyšovať platy učiteľov, ak chceme mať v školách viac asistentov a chceme zvyšovať normatívy pre odborné vzdelávanie a prípravu, ak chceme na vysokých školách rozvíjať súťažné formy financovania, oceňovať tých najlepších z vedy, na to potrebujeme peniaze. Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou tohto programu," uviedol dnes Ftáčnik.



Zdôraznil zároveň, že pre Slovensko by malo byť reálne to, čo platí pre ostatné krajiny EÚ a OECD. "Sú krajiny, ktoré dávajú aj šesť percent verejných výdavkov na školstvo. My sme však momentálne na úrovni 3,4 percenta, to je ďaleko od cieľa. Ak by sme sa dostali na 4,5 až 4,9 percenta, školstvo by vyzeralo úplne inak," dodal Ftáčnik.



Škola je dnes ešte stále príliš tradičná



Spoluautor reformného dokumentu Učiace sa Slovensko Vladimír Burjan hovorí, že zásadnou vecou je napríklad návrh, aby sa zmeny vzdelávacích programov diali periodicky s vopred daným časovým rámcom. Rezort by tak mal povedať, že kurikulum sa bude inovovať napríklad každých šesť či osem rokov.



Tento model bude čeliť snahám každú chvíľu do obsahu zasahovať. Učitelia si zároveň podľa Burjana musia uvedomiť, že kurikulum je proces a bude sa meniť, lebo svet sa mení. Burjan tiež uviedol, že škola je dnes ešte stále príliš tradičná, čo znamená napríklad delenie žiakov do tried, v ktorých v 45-minútových intervaloch absolvujú hodiny.





Podľa Burjana by bolo dobré, keby model bol voľnejší a učitelia mali flexibilitu robiť to aj inak. Žiaci by tak podľa neho mohli byť v niektorých prípadoch v skupinkách, vo vekovo zmiešaných skupinách, a mohli by mať tiež možnosť venovať sa napríklad v knižnici samoštúdiu.



Cieľom zároveň je, aby učiteľ mal voľnejšie podmienky na prácu. Zdôraznil pritom, že učiteľa považujú za kľúčový prvok všetkého a práve ľudia v systéme sú tými, ktorí rozhodnú, či systém bude úspešný alebo nie. Experti tiež v dokumente navrhujú opatrenia, ktoré hovoria o príprave učiteľov.



Navrhujú pritom napríklad sprísnenie kritérií pre prijímanie študentov na pedagogické fakulty. Obsah vzdelávania na pedagogických fakultách by sa mal tiež viac zameriavať na prax.



,