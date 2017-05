Ministerstvo zahraničia víta víťazstvo Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky víta rozhodnutie francúzskych občanov zvoliť Emmanuela Macrona do funkcie nového prezidenta Francúzskej republiky.



„ Vnímame túto voľbu ako uznanie pretrvávajúcej atraktívnosti hodnôt a princípov, o ktoré sa doterajšia európska spolupráca opierala, a zároveň ako prejav vôle pokračovať v budovaní spoločného projektu, ktorý musíme prispôsobovať potrebám ľudí, novým podmienkam a európskym i globálnym výzvam," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí pri príležitosti zvolenia E. Macrona za nového prezidenta Francúzskej republiky..





„Tešíme sa na pokračovanie a ďalší rozvoj našich vzájomných vzťahov, ako aj na posilňovanie spolupráce v rámci Európskej únie a NATO. Francúzsko je jedným z najdôležitejších partnerov SR, čo sa potvrdilo aj počas nedávneho historického prvého predsedníctva SR v Rade EÚ. Úspešne spolupracujeme v mnohých oblastiach, zakotvených v strategickom partnerstve, ale aj nad jeho rámec. Rozvoj tejto praktickej spolupráce považujeme predovšetkým za užitočný pre občanov našich oboch krajín," konštatuje sa vo vyhlásení.



Centrista Emmanuel Macron sa so ziskom 65 percent stal dnes víťazom druhého, rozhodujúceho kola prezidentských volieb vo Francúzsku. Jeho rivalku, nacionalistku Marine Le Penovú, podporilo 35 percent voličov. Vyplýva to z prvých odhadov po uzavretí volebných miestností,



