Ministerstvo začne pripravovať legislatívu k preddôchodku

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) začne v tomto roku pripravovať legislatívu k zavedeniu tzv. preddôchodku. Ako pre agentúru SITA uviedol štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna (Most-Híd), rezort práce by mal takýto legislatívny návrh predstaviť v roku 2018.



Tzv. preddôchodok by účastníkom tretieho dôchodkového piliera umožnil využiť úspory v tomto systéme na to, aby mohli odísť do predčasného dôchodku bez krátenia starobnej penzie. Zamestnávatelia aj odborári sa podľa Švejnu zhodujú na tom, že tretí penzijný pilier treba zatraktívniť rozsiahlejšími daňovými úľavami. "Náklady na správu peňazí v treťom pilieri treba znížiť, aby mali sporitelia vyššie výnosy", povedal.



Zvýšenie motivácie pre ľudí, aby si na dôchodok sporili v systéme doplnkového dôchodkového sporenia, ešte v októbri minulého roka avizoval aj minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. "Budem mať ambíciu ministra financií ale aj koaličných partnerov presviedčať, aby tá motivácia zo strany štátu bola vyššia, ako je v súčasnosti," povedal po svojej účasti na konferencii o budúcnosti doplnkového dôchodkového sporenia.



Otvorenou otázkou podľa ministra práce zostáva výška poplatkov v treťom penzijnom pilieri. "Treba sa k tomu adekvátne vrátiť a trošku porovnať niektoré veci aj s druhým pilierom," uviedol v októbri vlaňajška minister Richter. O poplatkoch v treťom pilieri chce hovoriť so sociálnymi partnermi, aj s Asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností. V súčasnosti si môžu účastníci tretieho piliera znížiť svoj základ dane o zaplatené príspevky v sume najviac 180 eur ročne.