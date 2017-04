Ministerstvo financií pripravuje opatrenia na efektívnejší výber daní

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) – Ministerstvo financií pripravuje opatrenia na efektívnejší výber daní, ktoré sú pokračovaním boja s daňovými únikmi. V nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).



Pôjde o 21 opatrení ako napríklad online monitorovanie prepravy tovarov v spolupráci s políciou, čo má zabrániť fiktívnej preprave tovaru alebo o vytvorenie indexu podnikateľov podľa ratingu plnenia ich povinností. Tieto opatrenia podľa Kažimíra dokazujú, že „vláda to myslí vážne s bojom proti daňovým únikom a korupcii“..





Ministerstvo financií pripravuje aj návrh na uvoľnenie dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú plánujú do parlamentu predložiť na júnovej schôdzi. Návrh by mal obsahovať konkrétne úseky ciest a diaľnic a len tieto vybrané a vopred schválené úseky by sa financovali z požičaných peňazí.



Na novelu ústavy je nutná dvojtretinová väčšina poslancov, takže koalícia bude o tomto návrhu rokovať aj s opozičnými stranami. Preto sa Kažimír odmietol o novele presnejšie vyjadriť.