Ministerstvo dopravy mení svoj názov aj logo

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Rezort dopravy mení 1. januára 2017 svoj názov na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti regionálneho rozvoja od začiatku budúceho roka prechádza na Úrad vlády SR. Ako vo štvrtok informovalo ministerstvo, cieľom tohto kroku je v maximálnej možnej miere skoordinovať činnosť viacerých rezortov a zabezpečiť tak rovnomernejší rozvoj regiónov.



"Ministerstvo dopravy bude aj naďalej spolupracovať na odstraňovaní regionálnych rozdielov. Našou prioritou bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry a zabezpečiť kvalitné dopravné napojenie všetkých regiónov Slovenska, čo je predpokladom pre príliv investícií a pracovných príležitostí do týchto lokalít," povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Na základe praxe sa podľa ministerstva ukázalo, že je vhodnejšie zveriť koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja do pôsobnosti úradu vlády, ktorého úlohou je aj koordinovanie zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenska. V súvislosti so zmenou názvu sa mení aj logo rezortu dopravy, ktoré je v súlade s jednotným logotypom štátnej správy.