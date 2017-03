Ministerka Žitňanská je proti priamej voľbe generálneho prokurátora, zmeny si ale vie predstaviť

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská si vie predstaviť také zmeny pri voľbe generálneho prokurátora, ktoré....

V systéme zastupiteľskej demokracie je podľa Žitňanskej voľba v parlamente v poriadku, ona sama však nie je zástanca priamej voľby. Dodala, že si vie predstaviť viac verejnej kontroly či vyššie kvórum potrebné na zvolenie v parlamente..





Poslanec Ján Budaj (OĽaNO-NOVA) tento týždeň informoval, že so skupinou viacerých poslancov rokuje s ústavnými právnikmi, ako zmeniť voľbu generálneho prokurátora. Podľa neho bez zmeny na generálnej prokuratúre Slovensko nepôjde dopredu.



Dôvodom je, že generálny prokurátor by nemal byť výsledkom čisto straníckej voľby, lebo potom sú mnohé vyšetrovania ukončené a nevyriešené. Je za priamu voľbu generálneho prokurátora. Ak by parlament nebol schopný zmeniť spôsob voľby generálneho prokurátora, tak by Budaj inicioval referendum.



