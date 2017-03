Ministerka Matečná potvrdila výskyt brazílskeho mäsa na Slovensku, čaká sa na výsledky kontrol

BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) začala kontroly brazílskeho mäsa v obchodoch na Slovensku, keďže vznikli pochybnosti, že dovážané mäso by mohlo byť napadnuté salmonelózou.



Ako potvrdila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, veterinári v slovenských predajniach mäso z Brazílie našli a momentálne prebiehajú laboratórne testy. "Kým nemáme výsledky, zatiaľ nemôžeme urobiť nič. Dali sme odporučenie o pozastavení predaja akéhokoľvek brazílskeho mäsa, nielen hovädzieho mäsa, ale aj hydinového," povedala Matečná. Výsledky kontrol by mali byť známe do dvoch dní. .



Nedostatky kryli používaním chemikálií



Ako ďalej uviedla, brazílska vláda dva roky sledovala najväčších spracovateľov mäsa, pričom v kontrolovaných výrobkoch sa potvrdil výskyt salmonelózy, ale aj predaj pokazeného mäsa. Ako ďalej Matečná vysvetlila, títo spracovatelia, ktorí mäso dodávali aj na európsky trh, nedostatky kryli často používaním chemikálií.





Brazília je najväčší svetový vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky, ako aj produkciu vyváža do 150 krajín sveta. "Výsledkom dvojročnej akcie federálnej polície bolo obvinenie viac ako 100 ľudí z korupcie a brania úplatkov, pozastavenie prevádzky 21 mraziarenských závodov a obvinenie 33 skorumpovaných inšpektorov, ktorí povoľovali spracovanie mäsa po záruke a napadnuté salmonelózou," informoval v utorok agrorezort.



Spotrebitelia by mali čítať, odkiaľ je pôvod



Matečná preto apeluje na slovenských spotrebiteľov, aby čítali, odkiaľ je pôvod potraviny. "Stále hovoríme, že potraviny, ktoré majú kratšiu dobu spotreby a dovážajú sa z ďalekých krajín, môžu byť ohrozujúce," povedala. Ak sa výsledkami kontrol potvrdí, že dovážané mäso z Brazílie je zdraviu nebezpečné, podľa ministerky to môže viesť k zákazu dovozu tohto mäsa nielen na územie Slovenska, ale aj Európskej únie. "Uvidíme, ako jednotlivé členské krajiny k tomu pristúpia a budeme mať veľké rokovanie na najbližšej rade ministrov," uviedla.



Matečná zároveň pripomenula, že spotrebitelia majú právo pýtať sa na pôvod mäsa aj v reštauráciách. "ŠPVS tam zatiaľ nemá dosah, ale po rokovaní s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom sme dohodli spoločné kontroly s Úradom verejného zdravotníctva, že pôjdeme aj do reštauračných zariadení, aby sme zamedzili predaju takéhoto mäsa," uzavrela.