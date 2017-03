Ministerka Matečná apeluje na spotrebiteľov, aby kupovali slovenské potraviny

BANSKÁ BYSTRICA 24. marca (WebNoviny.sk) - Spoločnosti Banskobystrický pivovar a Alfa Bio sa vyznačujú tým, že sú to firmy bez zahraničného kapitálu, ktoré vyrábajú výhradne zo slovenských surovín a svoje výrobky umiestňujú predovšetkým na slovenskom trhu. Konštatovala to ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná počas pracovného výjazdu v Banskej Bystrici. "Opäť apelujem na slovenského spotrebiteľa: Slováci jedzte slovenské potraviny, pite aj slovenské pivo a slovenské víno, lebo tá kvalita je jedinečná! Kúpou našich potravín podporujete rozvoj celej našej krajiny,“ vyhlásila Matečná.



Pred rokom 1995 bolo na Slovensku 15 pivovarov a dnes jediným nezávislým slovenským pivovarom je Banskobystrický pivovar, uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Branislav Cvik. "Náš pivovar nepoužíva chémiu, stabilizátory a pivo varíme z čisto slovenských produktov. Používame slovenský chmeľ a slovenský Levický slad, ktorý má chránené označenie európskeho pôvodu. V súčasnosti zamestnávame 85 ľudí. Od roku 2014 do roku 2016 sme prijali 12 zamestnancov a aj v súčasnosti pre novú technológiu hľadáme kvalifikovaných pracovníkov,“ povedal Cvik. "Tento podnik je dôkazom toho, že je možné na Slovensku vyrábať, na Slovensku produkovať a na Slovensku aj spotrebovávať,“ dodala Matečná..





Slovenská firma Alfa Bio vyrába potraviny na čisto rastlinnej báze. "Sója ako základná surovina, ktorú nakupujeme, sa pestuje na Slovensku a nie je geneticky modifikovaná. Sója sa pestuje v našej krajine už sto rokov. Väčšina našej produkcie sa minie na Slovensku,“ uviedol Juraj Lunter, riaditeľ spoločnosti Alfa Bio.



Výroba piva v Banskej Bystrici má už viac ako päťstoročnú históriu. Na pivovarnícku tradíciu z roku 1501 nadviazal novodobý pivovar postavený v Radvani - Kráľovej, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1971 ako Pivovar Urpín. V tradícii pokračuje spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s., ktorá je výrobcom slovenského piva značky Urpiner, vyrábaného podľa tradičných receptúr.



Spoločnosť Alfa Bio s.r.o. zamestnáva v súčasnosti 210 pracovníkov a svoje výrobky predáva v deviatich krajinách Európy. Vznikla v roku 1991 ako malá rodinná firma.



