Minister obrany Gajdoš na parlamentnom výbore vysvetľoval kauzu zmiznutej munície

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) dnes na pôde parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť vysvetľoval kauzu zmiznutej munície z vojenského skladu.



„Orgány činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a ja som im dal všetky podkladové materiály a ostatné nechávam na Národnej kriminálnej agentúre," povedal Gajdoš novinárom. .



Galko to vidí na kšeft



Podľa poslanca Ľubomíra Galka (SaS) minister na výbore dostatočne vysvetlil, ako chce rezort do budúcnosti zabrániť tomu, aby sa podobná situácia neopakovala. Na druhej strane by podľa neho však mal podrobnejšie informovať verejnosť. „Je oveľa horšie, keď lietajú všelijaké nepodložené fámy o tom, čo sa stratilo," vyhlásil.





Na základe informácií, ktoré odzneli na výbore, je podľa Galka vylúčené, že chýbajúca munícia je dôsledkom administratívnej chyby. „Je to ešte horšie, ako som si pôvodne myslel," povedal Galko na adresu zmiznutých vecí.



Podľa Galka je za zmiznutím munície na 99 percent „niekto z vnútra", teda osoby, ktoré majú na starosti skladovanie alebo stráženie munície. „Vidím to na kšeft, tie veci sú dosť drahé," povedal s tým, že v prípade je už identifikovaná jedna osoba, ktorá zanedbala povinnosti.



Kontrola v muničných skladoch



Rezort obrany odovzdal doterajšie závery inventarizácie v muničných vojenských skladoch Národnej kriminálnej agentúre (NAKA), informovala hovorkyňa obrany Danka Capáková. Vyšetrovatelia tak majú k dispozícii informácie o počtoch a typoch chýbajúcej munície. Vzhľadom na to, aby nebolo marené vyšetrovanie, nemôžeme v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie, zdôraznila hovorkyňa.



Rezort obrany minulý týždeň informoval, že pri výdaji materiálu v Muničnom sklade Ozbrojených síl SR v Trenčíne - Kubrej zistili, že chýba istá časť materiálu.



Podľa informácií TV Markíza z muničného skladu zmizlo 80 obranných granátov typu F 1 a jedenásť ručných protitankových striel. Minister obrany Peter Gajdoš následne nariadil vo všetkých vojenských muničných skladoch na Slovensku fyzickú a administratívnu kontrolu materiálu.



V stredu po rokovaní vlády pre médiá zdôraznil, že ak sa potvrdia pochybenia, vyvodia dôsledky. Rezort tiež zanalyzuje aj technické zabezpečenie a spôsob stráženia muničných objektov, na ktorom sa podieľajú aj civilní zamestnanci. Šéf rezortu obrany očakáva, že budú prijaté organizačné opatrenia.



Minulý týždeň vo štvrtok vyšetrovateľ okresného riaditeľstva Policajného zboru začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ tým, že si doposiaľ nezisteným spôsobom zadovážil väčší počet ručných granátov a protitankových granátov. V pondelok prípad prevzal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru.



