Minister Richter sa vyjadril k návrhu na jeho odvolanie, podal aj trestné oznámenie na Sulíkovu SaS

BRATISLAVE 5. apríla (WebNoviny.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odsúdil pokračujúce osobné útoky voči jeho osobe ako aj jeho spolupracovníkom a sociálnym pracovníkom zo strany opozície súvisiace s resocializačným zariadením Čistý deň v Galante.



Je znechutený a znepokojený .



Na stredajšej tlačovej konferencii tak reagoval na návrh opozičných poslancov na jeho odvolanie z funkcie, ktorým by sa mal parlament zaoberať ešte tento týždeň, pravdepodobne v piatok.





Richter je podľa vlastných slov znechutený a znepokojený, aký politický kolotoč sa roztočil okolo tohto resocializačného strediska. Celú kauzu považuje za politicky motivovanú a ľutuje, že jej obeťami a rukojemníkmi sa stali najmä deti v tomto zariadení. „Už to nie je len hra o Čistom dni, a to je meritum veci, ale resocializácia ako systém je momentálne v hre, dokonca celý systém sociálnoprávnej ochrany detí,“ vyhlásil.





Preto je podľa Richtera nevyhnutné pripraviť novú postupnosť odbornej pomoci rodinám a jednotlivcom, najmä deťom, s drogovou a inou závislosťou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) preto už od minulého roku pripravuje novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, o ktorej by mal parlament hlasovať už v septembri tohto roku.



Na základe novely by mali vznikať nové multifunkčné zariadenia, takzvané centrá pre deti a rodiny, ktoré budú vykonávať ambulantnú aj pobytovú starostlivosť, pričom zabezpečovať budú aj starostlivosť o deti na základe súdnych nariadení. „Do celého systému je nevyhnutné ďaleko viac viazať rodiny, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou sociálnoprávnej ochrany,“ zdôraznil.



Podal trestné oznámenie na SaS



Informoval tiež, že MPSVR zriadi dve štátne resocializačné zariadenia, do ktorých umiestnia deti po medicínskej liečbe, diagnostike a detoxikácii.



Tieto centrá budú úzko napojené na medicínske zariadenia, ktoré plánuje do konca tohto roka zriadiť ministerstvo zdravotníctva v Pezinku a Košiciach. Preto aj štátne resocializačné strediská budú umiestnené na západnom a východnom Slovensku.



„Mám eminentný záujem ako minister garantovať rodičom a spoločnosti striktnú ochranu najlepšieho záujmu všetkých detí a maloletých v týchto zariadeniach,“ vyhlásil s tým, že garancie totiž nie je schopný poskytnúť len prostredníctvom kontroly a dohľadu v súkromných zariadeniach.



Richter zdôraznil, že toto je jeho hlavný odkaz na súčasnú situáciu. “Hlásim sa k zodpovednosti za deti, ktoré na základe súdu alebo odporúčania rodičov potrebujú resocializáciu. Mám záujem budovať tieto zariadenia personálne, materiálne aj kapacitne,“ povedal.



Informoval tiež, že tento týždeň podal trestné oznámenie na opozičnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) za urážlivé vyjadrenia voči jeho osobe.