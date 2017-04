Minister Rex Tillerson priblížil priority USA v Sýrii a Iraku

WASHINGTON 10. apríla (WebNoviny.sk) - Minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson ubezpečil, že americkou prioritou v Sýrii a Iraku zostáva porážka extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Tillerson to uviedol po raketovom útoku na sýrsku leteckú základňu Šajrát, ktorý v piatok nadránom nariadil americký prezident Donald Trump..



Keď bude zavŕšený boj s Islamským štátom v Sýrii, potom "obrátime svoju pozornosť na dohody o prímerí medzi sýrskym režimom a opozičnými silami," povedal Tillerson v rozhovore pre americkú televíziu ABC.



USA chcú spolupracovať s Ruskom



Washington chce podľa neho v dohľadnej dobe začať spolupracovať s Ruskom na vytváraní oblastí stability v Sýrii a podmienok na spustenie politického procesu, ktorý rozhodne o ďalšej budúcnosti prezidenta Bašára Asada. Podľa Tillersona by o Asadovej budúcnosti mali rozhodnúť samotní obyvatelia Sýrie.





Šéf amerického štátneho departmentu súčasne vyjadril sklamanie nad vyhlásením Ruska, podľa ktorého je Trumpom nariadený raketový útok vážnym úderom pre vzťahy oboch mocností. Obvinil pritom Rusko z toho, že neurobilo dosť pre to, aby Asadov režim odovzdal medzinárodnému spoločenstvu všetky svoje chemické zbrane.



Americký útok na sýrsku základňu



Americké sily v piatok na priamy príkaz prezidenta USA Donalda Trumpa vypálili 59 striel s plochou dráhou letu Tomahawk na sýrsku leteckú základňu Šajrát, kde sa podľa Washingtonu mali nachádzať chemické zbrane. Zahynulo pri tom najmenej šesť ľudí.



Úder bez mandátu OSN bol odvetou za údajný chemický útok na vzbúrencami ovládané západosýrske mesto Chán Šajchún v provincii Idlib, pri ktorom v utorok zahynulo najmenej 87 civilistov. USA a ďalšie západné štáty pripisujú zodpovednosť zaň Asadovej vláde, čo Sýria odmieta.



