Minister Maďarič nemá chuť polemizovať s premiérom Ficom cez médiá o voľbe šéfa RTVS

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Minister kultúry Marek Maďarič podľa vlastných slov nemá chuť polemizovať s premiérom Robertom Ficom cez médiá o voľbe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).



Generálneho riaditeľa RTVS „volia poslanci v tajnej voľbe a v priebehu výkonu funkcie hodnotia prácu verejnoprávneho média kontrolné rady, v tomto prípade Rada RTVS“, povedal minister kultúry novinárom po dnešnom rokovaní vlády..



Reagoval tak na vyjadrenie premiéra Roberta Fica na HNClube, že Slovenská televízia nie je verejnoprávna a že vedenie RTVS nezvládlo úlohu zaistiť verejnoprávnosť. „Považujem spravodajstvo RTVS za opozične ladené. Musí dôjsť k výmene na čele RTVS,“ povedal v utorok Fico.



„Neviem, či sa prihlási do výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa,“ odpovedal Maďarič na novinársku otázku, či si myslí, že by súčasný šéf RTVS Václav Mika mal skončiť vo funkcii. Vo vedení verejnoprávnej rádiotelevízie si Maďarič vie predstaviť odborníka.



Maďarič ocenil pokrok RTVS



Na otázku, či vyjadrenia premiéra môžu ovplyvniť júnovú voľbu šéfa RTVS v Národnej rade (NR) SR, Maďarič uviedol, že „to záleží na poslancoch, ako sa nechajú ovplyvniť, tí volia v tajnej voľbe. Je samozrejmé, že predseda politickej strany určite môže nejakým spôsobom hovoriť so svojimi poslancami, niečo im odporúčať a myslím si, že nejaké rozhovory, ktoré sú na túto tému v rámci poslaneckého klubu, sú ďaleko účinnejšie ako nejaké vyjadrenia cez médiá“. Dodal, že dnes nie je známe ani kto sa prihlási do konkurzu na šéfa RTVS a parlamentný výbor ešte nevyhlásil výzvu na prihlasovanie sa kandidátov.





O tom, kto bude novým riaditeľom RTVS, nerozhodne podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka (Smer-SD) ani premiér, ani minister kultúry, ale poslanci NR SR. Ako povedal Jarjabek pre agentúru SITA, je zaujímavé, že opoziční poslanci urobili tlačovú besedu po slovách predsedu vlády, ktorý RTVS kritizoval, ale neurobili ju po výrokoch Maďariča, ktorý ocenil pokrok v RTVS a vyjadril záujem, aby súčasný generálny riaditeľ RTVS Václav Mika opäť kandidoval.



Viskupič a Grendel kritizujú Fica



Poslanci NR SR za OĽaNO Jozef Viskupič a Gábor Grendel na tlačovej besede kritizovali vyjadrenia premiéra k plánovanej voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Viskupič, ktorý je aj podpredsedom Výboru NR SR pre kultúru a médiá, vyzval Roberta Fica, aby dal ruky preč od RTVS a aby zabezpečil objektivitu výberu nového generálneho riaditeľa RTVS.



„Ak vám prekáža obraz, ktorý o vás sprostredkovávajú médiá, zamyslite sa nad sebou a odíďte z bytu daňového podvodníka,“ vyzval na tlačovej besede Viskupič.



Podľa neho obraz, ktorý o Ficovi vytvárajú médiá, tvorí Fico sám, ak jeho vláda robí chyby, ak býva v byte daňového podvodníka. „Obraz nie je lichotivý, ale premiér namiesto toho, aby sa odsťahoval, povie, že ho srdí, ak médiá z môjho pohľadu publikujú pravdu,“ uviedol Viskupič, podľa ktorého pri rozbehnutí procesu výmeny generálneho riaditeľa RTVS sú Ficove výroky veľmi citlivé.



Šéfa RTVS budú voliť v júni



Podľa Viskupiča minister kultúry Marek Maďarič nemá na RTVS rovnaký názor ako Fico, pretože je to istým spôsobom jeho politický pomník. „Nastáva zásadný rozpor medzi silnými mužmi Smeru. Maďarič nechce si nechať na svoj politický pomník pľuť od premiéra, lebo bol odrobený kus práce,“ dodal Viskupič.



Grendel upozornil, že RTVS nemá patriť koalícii ani opozícii, má patriť občanom. „S RTVS nemajú byť spokojní politici, ale občania. Sledovanosť RTVS stúpa,“ upozornil.



Výmena riaditeľa RTVS je podľa Grendela legitímna téma, pretože súčasnému vedeniu o niekoľko mesiacov uplynie funkčné obdobie. „Ak chce niekto kritizovať RTVS, mal by to robiť na základe faktov a konkrétnych čísel. Ak to robí niekto na základe pocitov, tak tieto praktiky pripomínajú návrat do 90. rokov, keď si pamätáme, ako fungovala STV. Výroky predsedu vlády pripomínajú návrat týchto časov. Na miesto konštruktívnej kritiky sa vraciame do kubišovských čias, a to si občania nezaslúžia,“ vyhlásil Grendel.



Parlament by mal voliť šéfa RTVS 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Vyplýva to z návrhu pravidiel verejného vypočutia kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa RTVS. Výzvu na prihlasovanie kandidátov zverejní Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá 7. apríla. Na jej základe sa môžu uchádzači o post šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie prihlásiť do 10. mája do výberového konania. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta.



